GÜNDEM / 19 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 19 Temmuz 2022

19.07.2022 08:57
GÜNDEM / 19 Temmuz 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek, Dini Lider Ali Hamaney ile bir araya gelecek, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek, Dini Lider Ali Hamaney ile bir araya gelecek, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Astana Üçlü Zirvesi marjında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek ve Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak Erdoğan, Putin ve Reisi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Mezarlığı'nı ve Türk Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek, Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezi açılışına ve Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bitlis/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı konut satışları ile 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Fenerbahçe, 2. eleme turunda 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev'le yapacağı maçın son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak ve Polonya'ya gidecek.

Sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu maça ilişkin Miejski Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/09.30/13.00/Lodz/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu Miejski Stadı'nda Fenerbahçe maçına ilişkin soruları yanıtlayacak. Ardından takım, maçın son hazırlığını yapacak.

(Lodz/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe'de 2022-2023 forma lansmanı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşılaşacak.

(Graz/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da - Karşılama töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da - Karşılama töreni
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 19 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 19 Temmuz 2022 - Son Dakika
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