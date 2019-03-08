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- Gündemimizin "EKONOMİ" başlığı altında yer alan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, "Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin Türkistan Şehirciliği Konferansı" etkinliklerine katılımına dair programı iptal edilmiştir.

- Gündemimizin "EKONOMİ" başlığı altında yer alan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, "Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin Türkistan Şehirciliği Konferansı" etkinliklerine katılımına dair programı iptal edilmiştir.



Saygılarımızla.



AA

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