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6 saat önce

Gündemimizin "Ekonomi" başlığı altında yer alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın İstanbul'da gerçekleştirilecek "Ekovitrin 18. Yılın Starları Ödül Töreni"ne katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

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Gündemimizin "Ekonomi" başlığı altında yer alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın İstanbul'da gerçekleştirilecek "Ekovitrin 18. Yılın Starları Ödül Töreni"ne katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

Ruhsar Pekcan, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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