Gündemimizin " Ekonomi " başlığı altında yer alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'ın İstanbul 'da gerçekleştirilecek "Ekovitrin 18. Yılın Starları Ödül Töreni"ne katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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