GÜNDEM - Son Dakika

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Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasınca Ankara Konağı'nda düzenlenecek istişare toplantısına katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasınca Ankara Konağı'nda düzenlenecek istişare toplantısına katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
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