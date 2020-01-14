GÜNDEM - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM - Son Dakika

GÜNDEM

6 saat önce

Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasınca Ankara Konağı'nda düzenlenecek istişare toplantısına katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

GÜNDEM, System.String[]

Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasınca Ankara Konağı'nda düzenlenecek istişare toplantısına katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

Süleyman Soylu, Siyaset, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı
Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi Vasip Şahin: Hasan'ın sağlık tedavisine başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 20:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]