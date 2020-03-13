GÜNDEM - Son Dakika

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Gündemimizde yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:34 Kaynak: AA
Gündemimizde yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
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