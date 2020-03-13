GÜNDEM - Son Dakika

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7 saat önce

Gündemimizde yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

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Gündemimizde yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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