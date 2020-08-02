GÜNDEM / 2 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 2 Ağustos 2020

Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNDEM / 2 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)

ÖZEL HABER

1- Vücuttaki kimyasal stresi ölçen kiti geliştiren Türk bilim insanı dünya listesinde

Koordinatörlüğü Stanford Üniversitesi tarafından yapılan "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde, vücuttaki kimyasal stresi ölçen yerli ve milli tanı kitini geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Özcan Erel, tıp alanında en üst sıralarda yer aldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Biyokimya Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Erel:

"Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanları listesinde, Türkiye'den tüm alanlardan 196 bilim insanı girdi. Bunun 30'unu tıp alanında çalışmalar yapan bilim insanları oluşturdu. Tıp alanında da en yüksek sıralamada da ismim yer aldı"

"Bugüne kadar 436 uluslararası alanda tam metin olarak makalem yayımlandı. Bunlara yapılan 16 binin üzerinde atıf var. Ayrıca, bu çalışmaların 10'u somut ürünlere çevrildi"

(Yeşim Sert Karaaslan- Ankara)

2- Hendek kazan deprem uzmanları fay hatlarının röntgenini çekiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinden ekipler, İzmir'den geçen diri faylarda eski deprem izlerini ve bu fayların deprem üretme potansiyellerini araştırıyor

İki yıldır devam eden "İzmir ili Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi' projesi kapsamında şimdiye kadar 5 fay için 14 hendek açan uzmanlar, adeta arkeolog titizliğiyle çalışıyor

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir:

"Depremi üreten sismik kaynağı yani fayı tanımaya çalışıyoruz. Biz fayla birlikte yaşıyorsak onu tanımalıyız"

(Halil Fidan/İzmir)

3- YPG/ PKK'ya temmuzda ağır darbe

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, geçen ay düzenledikleri başarılı operasyonlarda, 106 örgüt mensubunu etkisiz hale getirerek YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geniş çaplı yeni operasyonlar başlatıldı

Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristler, 27 Temmuz'da şehadetin 5. yılında düzenlenen operasyonla yakalandı

(Yunus Okur/Erzurum)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Halife Hafter, Deprem, İzmir, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 2 Ağustos 2020 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, iddiaları yalanladı NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu "Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı Mahallelerinde uyuşturucu satıyor diye tekme tokat dövdüler! Linç anları kamerada Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı         
11:38
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti         
11:34
Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek         
11:27
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
11:13
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor         
10:51
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı         
10:45
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:40
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu         
10:24
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi         
10:22
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi         
09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı         
09:26
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi         
22:34
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı         
20:52
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor         
20:44
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı         
19:00
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı         
18:30
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı         
18:21
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi         
16:39
Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesinde bulunan bir aslana ismini verdi Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesinde bulunan bir aslana ismini verdi         
13:49
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı         
11:41
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı         
11:23
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor         
10:32
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak         
10:18
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı         
09:47
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı         
09:32
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2020 15:23:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 2 Ağustos 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei