GÜNDEM / 2 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kepezbeleni, Güzelbağ, Bayır ve Takanlar mahallelerinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulunacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Marmaris İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Muğla/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nin ilk oturumuna başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizmde Yasemin Can, cimnastikte İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder, güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, yelkende Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan, Ateş Çınar ve Deniz Çınar mücadele verecek.

(Tokyo/09.00-15.40) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, 3. eleme turlarını geçmeleri halinde de Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.00/15.00)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- İstanbul Kuyumcular Odası, altındaki "güven" sorununu "güvenCE Etiketi"yle aşacak

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık:

"Son zamanlarda düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikayetler nedeniyle tüketicilerle kuyumcular arasında bir güven sorunu başlamıştı. Bu da sektörü hem maddi, hem prestij olarak olumsuz etkiliyordu"

"Altın fiyatlarının da yüksek olması, tüketicilerle kuyumcular arasındaki güven kaynaklı sorunları, ne yazık ki daha da büyütüyordu. Yaşanan bu soruna köklü bir çözüm bulmak amacıyla uzun araştırmalar sonucunda, ek bir güven halkası oluşturup altın ve değerli taşlı takıları kapsayacak genişlikte böyle bir sisteme geçilmesini gerekli gördük"

"1 Ağustos itibarıyla devreye aldığımız İKO - güvenCE Etiketi sistemi bu ihtiyaca karşılık, ürününe güven vermek isteyen kuyumcu meslektaşlarımızla güvenli ve güvenceli ürün satın almak isteyen yerli ve yabancı tüketiciyi kalite ortak paydası altında buluşturuyoruz"

"İKO - güvenCE Etiketi sisteminin özellikle piyasanın hareketlendiği dönemlerde sıkça dile getirilen sahte-taklit, ayarı düşük altın gibi tartışmaları da ortadan kaldıracağına inanıyoruz"

(Eda Topcu/İstanbul)

2- Emtia piyasasına geçen hafta zirveler hakimdi

Geçen hafta kurşun 1,0997 dolarla 3 yılın, alüminyum 1,4915 dolarla 10 yılın, kahve 2,1520 dolarla yaklaşık 7 yılın, şeker 0,1881 dolarla 4 yılın, nikel 9,0205 dolarla 7 yılın en yüksek seviyesini gördü

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Dolar endeksinin zayıflaması ile beraber emtia fiyatları pozitif etkileniyor"

"Dolar zayıflayınca, diğer döviz birimlerindeki üretim maliyetleri dolar bazında artıyor ve fiyatları yukarı doğru itiyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- "Japonya mücahidi" Nimetullah Hoca

Ömrünü dünyanın farklı coğrafyalarında İslam'ı anlatmakla geçiren Nimetullah Halil İbrahim Yurt, irşat faaliyetleriyle binlerce kişinin Müslüman olmasına vesile olduğu Japonya'daki görevi dolayısıyla "Japonya mücahidi" olarak anılıyordu

Bugüne kadar yüzlerce cami ve mescidi hizmete açan, 50'den fazla ülkeyi ziyaret eden ve 6 dil bilen Yurt, 1981 yılında Çin'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtmıştı

Nimetullah Hoca'nın 47 yıllık arkadaşı Ömer Faruk Ocakzade:

"Tebliğ konusunda başarılıydı. Herkesle kolay iletişim kurardı. Dünyadaki tüm insanlara İslam davetini götürmek isterdi. Çoğu kere bizim evde dertleştiğimizde 'dünyanın 50 ülkesine gittim, dünyanın bütün insanlarına İslam'ı götüremediğimiz için ahirete gittiğimde Peygamberin yüzüne nasıl bakacağım' derdi ve hüzünlenirdi"

"Bir gün bana bir üzüntüsünü paylaştı. Bir Japon Müslüman olmuş ve kendisine dert yanmış, ağlamış. 'Hocam, Japonya'ya niçin İslam'ı 300-400 yıl önce getirmediniz. Malezya'ya, Endonezya'ya, Filipinlere kadar geldiniz. Onlar bizim komşularımız, onlar Müslüman oldu ve cennete gidecekler. Benim babam çok akıllı bir adamdı ama o Müslüman olmadan öldü, bunun vebali altındasınız' demiş. Nimetullah Hoca bunu söyler ağlardı, 'adam doğru söylüyor' derdi"

(Kaan Bozdoğan)

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