GÜNDEM / 2 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Barolar Birliğinin 50. Kuruluş Yılı ve 2019-2020 Adli Yıl Açılış Yemeği'ne katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım-İş yönetici ve temsilcileriyle eğitim seminerine ve Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nin eğitim yılı açılışına iştirak edecek.

(Antalya/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ile trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Orhan Cemal Fersoy İlkokulu ve Akay Kavşağı'nda "yaya geçidi nöbetleri"ne katılacak.

(Ankara/09.30/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rusya Enerji Haftası - Yenilenebilir Enerji Gelişiminde Küresel Engeller ve Trendler" başlıklı oturumda konuşacak.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile görüşecek, iki bakan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayacak, Türk Eximbank şubesi açılış töreni ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Akdeniz Meclis Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Mersin/11.30/12.30/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Geleneksel 9. ASO Büyükelçilikler Resepsiyonu düzenlenecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, genel merkezde düzenlenecek basın toplantısında eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıklayacak ve tarımdaki güncel sorunları değerlendirecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılacağı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katılacak.

(Düsseldorf) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1 - Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütleri, 2 Ekim 2018'de katledilen Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak, anma etkinliği düzenleyecek.

Etkinliğe, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın arkadaşları katılacak.

(İstanbul/13.14) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda yapılacak Beşiktaş-Wolverhampton maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/18.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yapılacak Trabzonspor-Basel maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

(Trabzon/17.00/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda yapılacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçı dolayısıyla Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/17.00/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, Fransa'nın Limoges takımı ile sahasında karşılaşacak.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Ljubljana/20.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- Dünya Atletizm Şampiyonası Doha'da sürüyor. (Fotoğraflı)

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak.

9- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, Polonya'nın Arka takımıyla karşılaşacak.

(Gdynia/19.00)

ÖZEL HABER

1- 20 bin üniversiteli hem para hem tecrübe kazandı

İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde düzenlenen Sosyal Çalışma Programı ile 20 bin 172 üniversiteli iş tecrübesi edindi

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve eylül ayı sonu itibarıyla bu yılki bölümü sona eren program kapsamında katılımcılara çalıştıkları her gün için günlük asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Programın ilk yılında gösterilen ilgi ve yapılan çalışmalar bizi çok memnun etti. Gelecek yaz, programın daha da yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için adımlar atacağız"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Bütün dünya soruyor: "Kaşıkçı'nın cenazesi nerede?"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıp uzmanının da aralarında bulunduğu 15 kişilik infaz timince hunharca katledilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen cesedinin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor

Suudi Arabistanlı yetkililerin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili itirafta bulunmalarının ardından cesedin akıbetiyle ilgili sorular giderilmezken başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkilileri ile dış ülke yöneticileri, geçen bir yılda sık sık Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su kuyusu, bir de doğalgaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtilerek, cesedin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalan Suudi Arabistan yetkililerinin, Kaşıkçı'nın cesedinin ne olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmaması dikkati çekiyor

(Murat Kaya/İstanbul)

3- Turizm ulaştırma altyapısının güçlenmesiyle "uçacak"

Türkiye turizminde erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısı geliştirilecek, bu kapsamda Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesi yükseltilerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pist hizmete sunulacak

İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı'na yönelik etüt projesi hazırlanarak, projenin YİD modeliyle 2022'ye kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili ek turizm planlarının oluşturulması bekleniyor

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

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