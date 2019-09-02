GÜNDEM / 2 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Adli yıl başlıyor

2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek tören ile Yu¨ksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine iştirak edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adli Yıl Açılış Töreni ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından TBMM Havuzlu Bahçe'de verilecek resepsiyona katılacak.

(Ankara/10.00/12.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsasında düzenlenecek çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün törenine katılacak.

(İzmir/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin (Nisan-Haziran 2019) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla ile 2018'e ilişkin yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu'nda "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" temasıyla gerçekleştirilecek panelde konuşacak.

Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Marjan Sarec tarafından kabul edilecek, Sloven mevkidaşı Miro Cerar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Bled) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılanlara destek amacıyla belediye önünde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)?

SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.

Organizasyonun üçüncü gününde A Grubu'nda Venezuela-Fildişi Sahili ve Çin-Polonya, B Grubu'nda Nijerya-Arjantin ve Güney Kore-Rusya, C Grubu'nda Tunus-İran ve Porto Riko-İspanya, D Grubu'nda da İtalya-Angola ve Sırbistan-Filipinler karşı karşıya gelecek.

(Pekin/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.30/15.30/Foshan/10.30/14.30)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/14.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona erecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Walbrzych/17.15)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe

Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustos ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 125 terörist etkisiz hale getirildi

Bu teröristler arasında Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz, 300 bin lira ödülle "gri" kategoride aranan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler ve Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden PKK'lı terörist de bulunuyor

(Yunus Okur/Erzurum)

2- Dünyayı sarsan Aylan bebeğin ölümünün dördüncü yılı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeğin ölümünün üzerinden dört yıl geçmesine rağmen acısı hala ilk günkü gibi yürekleri burkuyor

Olayın tanıklarından Uğur Özdoğan:

"Belki de Aylan bebek dışında kaç çocuğun bedeni sahile vurmadan kaybolup gitti. Bu insanlar, mülteci olarak iptidai botlarla karşıya geçmeye çaba sarf etmesinler"

Yönetmen Ömer Sarıkaya:

"Diğer insanlar gibi benim de içim sızladı. Bunun filmini çekeceğimi hiç sanmıyordum. Avrupa'nın mülteci konusunda Türkiye'yi yalnız bıraktığını biliyorum. Bunlar bizim komşularımız, gidecek hiçbir yerleri olmadığı için mecburen Türkiye kapısını açtı"

(Ali Ballı/Muğla)

3- Cumhuriyet Teknokent hız kesmeden teknoloji üretmek istiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl "En İyi Yükselen Teknokentler" arasında ikincilik ödülü alan Sivas Cumhuriyet Teknokent, bu yıl birincilik kürsüsünde yer almak istiyor

Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Serdar Mercan:

"Son iki yıl içinde ihracata başlandı ve ihracat rakamımız 380 bin dolara ulaştı"

"24 farklı projemiz var ve bunlardan elde edilen gelir bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 600 bin liraya ulaştı"

(Serhat Zafer/Sivas)

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