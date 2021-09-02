GÜNDEM / 2 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde çiftçilerle buluşacak, TSO Meclis üyeleri, meslek odaları ve yatırımcı İş İnsanları ile basına kapalı toplantıda bir araya gelecek, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile toplantı yapacak, Atatürk Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Nevşehir/10.00/11.30/14.00/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplanacak, ardından basın açıklaması yapılacak.

(Ankara/16.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Proyem Yem Fabrikası Temel Atma ve Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış törenlerine katılacak.

(Diyarbakır/09.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza törenine katılacak, Conrad Otel'de Maldivler Cumhuriyeti Bakanı Aishath Nahula ile iki ülke arasındaki Hava Hizmetleri Anlaşması imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yapacakları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda düzenlenecek törene ve Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.00/16.30 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı'nın cenazesi, Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam ediliyor. Atıcılıkta Muharrem Korhan Yamaç, atletizmde Hamide Doğangün, tekvandoda Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke, yüzmede Elif İldem mücadele edecek; Golbol Kadın Milli Takımı yarı finalde Japonya ile karşılaşacak.

(Tokyo/09.00-15.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Tampere/17.00)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

ÖZEL HABER

1- Güvenlik güçleri için yeni balistik koruyucu kalkanlar geliyor

Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda tehlikeli bölgeler ve sıcak temaslarda yakın koruma için kullanılan kalkanlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirildi

"Modüler korugan" zorlu ve engebeli araziler, çatı gibi mevzilenme alanlarında balistik koruyuculuk sağlıyor

"Mini kalkan" özellikle dar ve zorlu alanlarda personelin hareketini kısıtlamadan güvenlik seviyesini artırıyor

"Kalkan taşıyıcı" onlarca kilogramlık kalkan ağırlığını ortadan kaldırıyor, personelin ellerinin serbestçe kullanmasına olanak veriyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Gıda takviyesi ürünlerinde "bakanlık onay kodunu arayın" önerisi

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş:

"Tarım ve Orman Bakanlığının onay koduna sahip ürünler, gerekirse telefonla hemen sorgulatılabilir. Böylece söz konusu ürünler gıda satışı gerçekleşen her ortamdan güvenle satın alınabilir"

"Türkiye'de gıda takviyesi sektörünün, katma değeri yüksek ürün üretme potansiyeli mevcut. Bu yüzden gelecek için umut vadediyor"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

3- Çocukken koparıldığı Şuşa'ya evlatlarıyla dönen anne, mutluluğunu AA'ya anlattı

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya yıllar sonra ailesiyle dönen İlhame İbrahimova:

"Çocukken ailemle burayı terk etmek zorunda kalmıştım. Döndüğümüzde çok duygulandık, çok sevindik. Gözyaşlarımızla Şuşa'ya geldik. Burada olmak, yaşamak çok güzel bir duygu"

"Çocuklarım inşallah Şuşa'da okullarına gidecek, burada büyüyecekler. Bizim göremediğimizi evlatlarımın görmesini çok istiyorum. Diğer vatandaşların gelişini de sabırsızlıkla bekliyoruz"

Azerbaycan ordusunun 8 Kasım 2020'de işgalden kurtardığı, inşaat ve yol yapım faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği Şuşa'da valilik binasının onarımı gerçekleştirilirken zarar gören tarihi yapılar da restore ediliyor

(Burcu Çalık/Şuşa)

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