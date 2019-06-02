GÜNDEM / 2 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Bayrampaşa
'da "Kentsel Dönüşüm
Ofisi Ziyareti ve Vatandaş Buluşması"na iştirak edecek, esnafı ziyaret edecek, Beşiktaş
'ta "İftar Programı"na katılacak, şehit ailesine ziyarette bulunacak.
(İstanbul/14.30/17.30/20.30/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Esenler
'de muhtarlarla bir araya gelecek, helikopterle trafik denetimine katılacak, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na iştirak edecek.
(İstanbul/13.30/15.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı
, özel maçta Özbekistan
ile Alanya Bahçeşehir
Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Antalya/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes
ile Galatasaray
Doğa Sigorta
, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)
3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı İtalya Grand Prix
'si koşulacak.
(Mugello/15.00)
ÖZEL HABER
1- Türkiye
'de e-ticaretteki pasta büyüyor
"E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" raporuna göre Türkiye'de e-ticaret perakende işlem rakamları 31,5 milyar TL olurken, perakende dıs¸ı is¸lemler 28,4 milyar TL oldu
E-ticaret kategorisinde ABD
'de tüketiciler ürünleri yüzde 57 oranında Çin
'den yüzde 10 oranında İngiltere
'den yüzde 6 oranında Kanada
'dan yapıyor. Çin ise e-ticarette ithalatının yüzde 42'sini Japonya
'dan yaparken, onu yüzde 14 ile ABD ve yüzde 12 ile Hong Kong
takip ediyor
Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en c¸ok is¸lem yaptıgˆı kategoriler; giyim, elektronik, yemek siparis¸i, seyahat/konaklama ve kitap s¸eklinde sıralanıyor
Türkiye'de 1,7 milyon is¸letme ticari faaliyetlerini geliştirmek için Facebook
, Instagram
, Whatsapp
ve Facebook Messenger
'i kapsayan Facebook hizmet ailesinden faydalanıyor
Du¨nyada mobil o¨demelerin yüzde 39'u Y kus¸agˆı tarafından, yüzde 33'u¨ ise X kus¸agˆı tarafından yapılıyor
Tu¨rkiye'deki kullanıcıların kullanım alıs¸kanlıklarına bakıldıgˆında; internette gu¨nde ortalama 7 saat gec¸irdikleri bunun da yaklas¸ık 2 saat 46 dakikasını sosyal medyada harcadıkları belirtiliyor
(Abdulkadir Günyol/İstanbul)
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