Üye Girişi
GÜNDEM / 2 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 2 Haziran 2021

02.06.2021 08:57
GÜNDEM / 2 Haziran 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık yapacak.

Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçiler ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşma yapacak.

Şentop, Pak-Türk Maarif Okulları İslamabad Kampüsü'nü ziyaret edecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenleyeceği toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak.

Kılıçdaroğlu, Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret edecek.

(Ankara/14.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında gerçekleştirilecek İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

Adalet Komisyonunda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

KİT Komisyonunda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Anonim Şirketi'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/14.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını Bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'yle ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ikinci etap hazırlık kampı için Antalya'dan Almanya'ya gidecek.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile oynayacakları hazırlık karşılaşmasına ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım Almanya kampındaki ilk antrenmanı yapacak.

(Antalya/12.00/Harsewinkel/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2023 Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi mücadelesinde Çin'le karşılaşacak.

(Rimini/17.00)

4- Okçulukta Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları kota mücadelesine, bireysel ve takım yarışmalarıyla devam edilecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Sinema salonu yatırımcılarının talebi ile 1 Temmuz'da açılacak salonlar Oscarlı filmleri ağırlamak için hazırlanıyor

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç:

"Sinema salonlarını açmak restoranların açılması kadar kolay olmuyor, paydaşların bir kısmı uluslararası film şirketleri, bir günde hazırlanmak ve sektörü canlandırmak mümkün değil"

"Açılış için 1 Temmuz tarihinin daha iyi olacağını Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettik. Üyelerimizin yüzde 95'i 1 Temmuz'da salonların açılması görüşünde mutabık"

"Oscarlı filmleri sinemaseverlerle buluşturmak istiyoruz, Oscar alan 'Nomadland' vizyona girecek, kapalı kaldığımız süre içerisinde birikmiş filmlerimiz var. Geçen yaz vizyonda izlettirecek filmimiz yoktu ama Amerika salonları ve film sektörü açıldığı için gösterecek filmimiz var"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mgk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 2 Haziran 2021 - Son Dakika


Son Dakika

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem Ali Koç'un tüm kriterlerini karşılıyor! Conceiçao, bu ay Porto ile yollarını ayırıyor Ali Koç'un tüm kriterlerini karşılıyor! Conceiçao, bu ay Porto ile yollarını ayırıyor Kanala düşen ikiz kardeşlerden biri boğularak hayatını kaybetti Kanala düşen ikiz kardeşlerden biri boğularak hayatını kaybetti Otomobil, tırın altına girdi! Korkunç kazada anne ölürken, baba ve 2 çocuğu ağır yaralı Otomobil, tırın altına girdi! Korkunç kazada anne ölürken, baba ve 2 çocuğu ağır yaralı Enstrümanının tellerini kesen Hakan Altun, müzisyenlerin çalışamamasına tepki gösterdi Enstrümanının tellerini kesen Hakan Altun, müzisyenlerin çalışamamasına tepki gösterdi İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
09:39 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak
09:37 Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
09:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmara'daki deniz salyaları soruldu: Bunu İBB'nin eline bırakamayız
09:20 Ali Koç'un tüm kriterlerini karşılıyor! Conceiçao, bu ay Porto ile yollarını ayırıyor
09:11 Enstrümanının tellerini kesen Hakan Altun, müzisyenlerin çalışamamasına tepki gösterdi
09:09 Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
09:09 CHP'li Murat Emir, tartışma yaratacak iddialar öne sürdü: Koronavirüs hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
09:07 Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti
09:06 Mahkemede feci anlar! Mahkum kalemle boğazını kesip kanlar içinde kaldı
09:05 İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak         
09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmara'daki deniz salyaları soruldu: Bunu İBB'nin eline bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmara'daki deniz salyaları soruldu: Bunu İBB'nin eline bırakamayız         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmur Kampı'na operasyon sinyali verdi: BM temizlemezse biz temizleriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmur Kampı'na operasyon sinyali verdi: BM temizlemezse biz temizleriz         
09:18
Optimar Araştırma'nın yeni anket sonuçları belli oldu! İnce'nin partisi DEVA ve Gelecek Partisi'ni solladı Optimar Araştırma'nın yeni anket sonuçları belli oldu! İnce'nin partisi DEVA ve Gelecek Partisi'ni solladı         
09:16
Survivor 2021'de elenen isim Aleyna Çalışkan oldu Survivor 2021'de elenen isim Aleyna Çalışkan oldu         
09:14
Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti         
09:08
Mahkemede feci anlar! Mahkum kalemle boğazını kesip kanlar içinde kaldı Mahkemede feci anlar! Mahkum kalemle boğazını kesip kanlar içinde kaldı         
09:06
Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi         
23:56
Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti         
22:30
Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu         
21:46
Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor         
20:08
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 09:45:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 2 Haziran 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement