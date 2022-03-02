GÜNDEM / 2 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 2 Mart 2022

02.03.2022 08:57
GÜNDEM / 2 Mart 2022

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul edecek.

(Ankara/11.00/16.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Yeni Gündüz Bakımevi ve Anaokulu Binası açılışına katılacak, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz'u kabul edecek.

(TBMM/13.00/15.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kuruluna başkanlık edecek, toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/16.00/18.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapacak.

(TBMM/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde sosyal bilimler liselerinde Atatürk kitaplığı açılmasına yönelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şubat ayı dış ticaret rakamlarını Bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 49. oturumu, üçüncü gününde yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURIE 7. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)(Fotoğraflı-Görünütülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesine Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/17.00/İstanbul/20.30)(Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında, elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor maçı yapılacak.

(Bolu/14.30)(Fotoğraflı)

4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında İzlanda'yı ağırlayacak.

(Kastamonu/19.00)(Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finale kalma mücadelesi son 8 turunun ikinci maçında, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ukrayna ekibi Prometey'i konuk edecek.

(Mersin/19.00)(Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın yarı final ikinci maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya'nın Savino Del Bene takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Scandicci/21.00)(Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen derbide, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)(Fotoğraflı)

8- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında iç sahada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/12.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi Türkiye'yi ziyaret edecek Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi Türkiye'yi ziyaret edecek GÜNDEM / 1 Mart 2022 GÜNDEM / 1 Mart 2022

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakan Yardımcısı, cumhurbaşkanı, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 2 Mart 2022 - Son Dakika


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