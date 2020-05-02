GÜNDEM / 2 Mayıs 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 2 Mayıs 2020

19 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

GÜNDEM / 2 Mayıs 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya gelecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB, EBA'da öğrencilerin sorularını "yapay zekalı asistan"la yanıtlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin sorduğu soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor"

"Merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi bota yazacak ve bot, gelişmiş doğal dil işleme teknoloji sayesinde bu soruları hızla anlayıp Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları anında verebilecek"

(Selma Kasap-Ankara)

2- Polis Akademisi'nin Kovid-19 raporunda "bireysel sorumluluk" vurgusu

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Psikolojik ve Sosyolojik Degˆerlendirmeler" raporunda, salgının kısa ve uzun vadeli sonuçlarından korunmanın, her bireyin digˆerlerine kars¸ı sorumluluk duygusuyla hareket etmesiyle mümkün olduğu vurgulandı

Kovid-19 sürecinde vatandaşların her aşamada alınan önlemlerin gerekçeleri hakkında ikna edici bir ölçüde bilgilendirilmesi ve toplumsal dayanışma anlayışına vurgu yapan mesajlar verilmesinin önemine dikkat çekildi

Raporda, salgının teknolojik gelis¸meyi hızlandırmasının, ilk etapta olumlu bir gelis¸me olarak görülebileceği ancak uzun vadede kis¸isel verilerin güvenligˆiyle ilgili ciddi bir tehlikeye yol açabileceği, bunun kaygı yaratmaya ve eles¸tirilmeye bas¸landığı tespiti yer aldı

(Orhan Onur Gemici-Ankara)

3- "Havacılık sektörünün toparlanması 2022'ye kadar sürebilir"

Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer:

"Sektör 2022'den önce toparlanamaz. Bu yıl dünya genelinde operasyonların yüzde 25-30 kapasiteyle çalışacağını düşünüyorum. 2021'de yüzde 50-60 civarında bir toparlanma olacaktır. 2022'de konsolide olmuş pazar tekrar yüzde 100'lük kapasiteye erişecektir fakat bu da 2019'daki kapasitede olmayacaktır"

"Yolcuların tekrar ne zaman güvenip uçağa binecekleri konusunda maalesef öngörü yok. Önemli olan hava yollarının bu krizi likidite anlamında nasıl yönetebileceği ve hangilerinin hayatta kalıp servis verebileceği"

"Avrupa ülkelerinde hava sahasının haziran sonu gibi tekrar açılacağını düşünüyoruz ve temmuz gibi de seferler başlayabilir"

"Türkiye iç hat seferleri ancak 28 Mayıs'tan sonra olabilecek. Dış hat seferleri de haziran sonuna doğru gerçekleşebilecek, bunların da yurt dışına olması o ülkelerin hava sahasının açılıp açılmamasıyla ilgili kararlara bağlı"

"Uçuşlardan önce aynı vize işlemleri gibi test sonuçlarının yetkililere bildirileceği bir sistemin gerçekleştirileceğini düşünüyorum, ta ki aşı bulunup süreç tamamen normalleşinceye kadar"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 09:02 Kaynak: AA


Son Dakika

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