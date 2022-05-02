GÜNDEM / 2 Mayıs 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 2 Mayıs 2022

02.05.2022 08:57
GÜNDEM / 2 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli İskelesi'nde bayramlaşma törenine katılacak. Şentop, Tekirdağ Polisevi, İl Jandarma Komutanlığı ile Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Evini ziyaret edecek.

(Tekirdağ/14.00/15.00/15.30/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma törenine katılacak ve şehit ailesi ziyaretinde bulunacak.

(Konya/10.30/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı'nda bayramlaşma programına katılacak.

(Rize/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar ile Bahçelievler belediyelerinin bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valilik'te bayramlaşma törenine katılacak.

(Adana/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor eşleşmesinin ilk maçı yapılacak.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off final etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart ve Halkbank, 3-4'üncülük mücadelesinin ikinci maçında ise Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/17.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 'Ramazan Bayramı' videosu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 'Ramazan Bayramı' videosu Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'dan bayram kutlaması Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'dan bayram kutlaması

Ramazan Bayramı, Mustafa Şentop, İslam, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 2 Mayıs 2022 - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 09:04:28. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 2 Mayıs 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement