GÜNDEM / 2 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli İskelesi'nde bayramlaşma törenine katılacak. Şentop, Tekirdağ Polisevi, İl Jandarma Komutanlığı ile Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Evini ziyaret edecek.

(Tekirdağ/14.00/15.00/15.30/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma törenine katılacak ve şehit ailesi ziyaretinde bulunacak.

(Konya/10.30/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı'nda bayramlaşma programına katılacak.

(Rize/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar ile Bahçelievler belediyelerinin bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valilik'te bayramlaşma törenine katılacak.

(Adana/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor eşleşmesinin ilk maçı yapılacak.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off final etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart ve Halkbank, 3-4'üncülük mücadelesinin ikinci maçında ise Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/17.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.