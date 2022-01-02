GÜNDEM / 2 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 15'inci ve ilk yarının son haftasına Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve Galatasaray Nef- Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/Bursa/13.00/Denizli/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasına 2 maçla devam edilecek.

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına OGM Ormanspor- Hatayspor, Bellona Kayseri Basketbol- Çankaya Üniversitesi ve Beşiktaş HDI Sigorta- Antalya 07 Basket maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

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