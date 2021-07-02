Üye Girişi
GÜNDEM / 2 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 2 Temmuz 2021

02.07.2021 08:58
GÜNDEM / 2 Temmuz 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak.

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Sakarya/11.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/10.30/12.00/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katılacak.

(Bolu/10.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Fabrikası'nda Milli Elektrikli Tren Lansmanı'na katılacak.

(Sakarya/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, 2020 yılı devlet destekli tarım sigortaları verilerini yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan-haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketi ile nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final mücadelesi başlayacak; İsviçre- İspanya ve Belçika- İtalya maçları yapılacak.

(Saint Petersburg/19.00/Münih/22.00) (Fotoğraflı)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ana tablo 3. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Türkiye Maarif Vakfı, dünyaya Türkçe öğretmek için kolları sıvadı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün:

"Kendi içimizde Türkçe öğretim birimi kurduk. İlk defa kademeli olarak anaokulundan lise sona kadar bütün sınıflarda nasıl bir Türkçe eğitim vereceğimizin müfredatını oluşturduk. Bunun kaynakları, materyalleri, ders kitapları, görsel malzemeleri hazırlanıyor"

"(FETÖ okullarının devralınması) Şu ana kadar 19 ülkede bu şekilde doğrudan bize devretmeyi kabul eden 220 civarında okulu aldık ve işletiyoruz. Sadece bununla sınırlı değiliz. Bu okullar alındıktan sonra hem teknolojik olarak hem fiziki altyapı ve eğitim kadrosu bakımından da rehabilitasyonu gerekiyordu. Bu dönüşümü sağlamak için eğitimci ordumuzla çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz"

"Hiçbir ülkede eğitime ara vermedik. Bütün teknolojik imkanları kullanarak kesintisiz eğitimi veren ender kuruluşlardan birisiyiz"

" Azerbaycan'la yürüttüğümüz müzakereleri bitirdik. Bir ay önce anlaşmamızı imzaladık. Bina, donanım, tefrişat işlerimiz var. Onları bitirebilirsek eylül ayında Bakü'de de TMV'nin okulunu açmaya çalışacağız"

"Üzerine çalıştığımız esas şey ve gelecek birkaç yıldaki temel amacımız Maarif Akreditasyon Sistemi kurmak. IMP dediğimiz programı. Geliştiriyoruz, belli aşamaya geldi. Pilot çalışmalarını yapıyoruz"

(Sefa Mutlu/İstanbul)

2- Sağlık Bakanlığından aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine teşvik

Salgınla mücadeleyi ülke çapında yoğun bir aşılama programıyla sürdüren Bakanlık, bu süreçte önemli rol üstlenen aile hekimlerini de teşvik etme kararı aldı

Aşı Programı Teşviki çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme yapılacak

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: İrem Karamete

"10 yaşında ailemin desteği ile başladığım eskrim, bugün beni inanılmaz noktalara getirdi"

"Rio öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı eskrim ortaya çıkardığımı düşünüyorum"

"(Olimpiyat şampiyonu İtalyan eşi ve antrenörü Andrea Baldini) Onunla eskrimin en temeline indim"

"İlk hedefim kota almaktı. Şimdi tüm konsantrasyonumla Tokyo'ya hazırlanıyorum. İçimde büyük bir heyecan ve mutluluk var. Neler başarabileceğimi çok iyi biliyor, hedeflerimi gerçekleştirmek için durmadan hayal ediyor ve çalışıyorum"

(Musa Samur/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 2 Temmuz 2021 - Son Dakika


Son Dakika

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı 10:30 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı 10:13 Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti 09:53 Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti
09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı 09:11 İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? 09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu 22:16 İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı 20:34 Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
09:49 Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı
09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var
09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
09:06 FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir         
09:49
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı         
09:23
Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti         
09:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu         
20:47
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 10:43:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 2 Temmuz 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement