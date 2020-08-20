GÜNDEM / 20 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 20 Ağustos 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM / 20 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde esnafla görüşecek, Merkez Muhtarlar Derneği'ni ve Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret edecek.

(Aksaray/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret (e-ticaret) verilerini açıklayacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri, ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısının kararları ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 2. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri ile temmuz ayına dair Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya-i Kebir Cami-i'nde düzenlenecek anma programına katılacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TFF'nin Riva'daki tesislerinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Atletizmde Turkcell Süper Lig mücadelesinin ilk kademe yarışları tamamlanacak.

(Bursa/15.30-19.35) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Koronavirüs sürecinde bahçe mobilyaları satışları katlandı

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç:

"Salgınla birlikte insanların açık havaya, bahçe ve balkona, yazlıklara ilgisi arttı. Bu ilgi, bahçe bahçe mobilyalarına da yansıdı"

"İç piyasalarla birlikte ihracatta da hareketlilik yaşanıyor"

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan:

"(Satışlarda) Geçtiğimiz yıla göre 2 kat artış var. En çok koltuk ve masa takımları ön plana çıkıyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı

DASK verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde 6 milyon 14 bin 550 sigorta yapılabilir konuttan 4 milyon 64 bin 227'si depreme karşı sigortalanmış durumda

Marmara Bölgesi genelinde poliçe prim ödeme tutarı 767 milyon 687 bin 582 liraya ulaşırken, İstanbul, 472 milyon 368 bin 434 lira ilk sırada bulunuyor

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

3- "Turizmin başkenti" Antalya 31 ülkeden misafir ağırladı

Bu yıl ocak ayından bu yana Rusya, Almanya, İngiltere, Ukrayna ve Polonya başta olmak üzere 31 ülkeden yaklaşık 850 bin turist, tatil için Antalya'yı tercih etti

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Ağustosun ikinci yarısından itibaren ülke ve turist sayısında önemli bir artış olacağını düşünüyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

"Güvenli Turizm Sertifika sistemi ile her türlü önlemi alarak turizm faaliyetine başladık. Bu konuda dünyada öncü olan ülkelerin başında geliyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Ağustos 2020 - Son Dakika

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