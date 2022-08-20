GÜNDEM / 20 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 20 Ağustos 2022

20.08.2022 09:04
GÜNDEM / 20 Ağustos 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Manisa/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bayrampaşa Hasbahçe Davet Evi'nde üç kademe ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluşacak, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/13.30/15.10/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sivas Green Park Hotel'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, AK Parti Sivas İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Yeni Sebze Hali Açılış Töreni'ne katılacak.

(Sivas/10.30/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Zyport ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde denetimlere iştirak edecek.

(İstanbul/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya Bitexen Giresunspor- Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/Hatay/19.15/Antalya/21.45) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor, Yılport Samsunspor- Eyüpspor ve Altınordu- Sakaryaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(İstanbul/17.00/Samsun/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Ağustos 2022 - Son Dakika

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