GÜNDEM / 20 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "9. Ordu Günleri"ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Afrika: Çıkarsız Dayanışma, İyilikte Yardımlaşma" konulu 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi, ikinci gününde devam edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 8. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.00/Antalya/16.30/Denizli/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 8. hafta Keçiörengücü-Balıkesirspor, Boluspor-Giresunspor, Adanaspor-İstanbulspor, Altınordu-Altay müsabakalarıyla sürüyor.

(Ankara/14.00/Bolu/16.30/Adana/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul, BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için kongre üyelerinin karşısına çıkacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftaya Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol, OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/17.30/Ankara/15.15) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası Beşiktaş TRC İnşaat-İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/14.15/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası VakıfBank-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta 2 maçla sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlanacak.

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si koşulacak.

(Motegi/09.00)

ÖZEL HABER

1- Gümrüklerden geçecek araçlara "yapay zeka" taraması geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz"

"Tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek olan 'Tarama Ağı Projesi' ile yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki yasa dışı, suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek"

" X-ray sistemlerinde üretilen veri ve bilginin komşu ülke gümrük idareleriyle veri paylaşımı da sağlanarak aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer taranmasının önüne geçilecek ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacak"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Emtia yatırımcısına tatlı kazanç

Emtia piyasasında eylül ayında yatırımcısına en fazla yüzde 13,6 ile şeker kazandırdı

Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen:

"Şekerde 2019-20 sezonunda üretim açığının 4,76 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor"

"Şeker fiyatının eylül ayının ikinci yarısında toparlanmasının arkasında üretim açığı olacağına yönelik tahminlerin etkili oldu"

"Eylül ayında görülen yılın en düşük seviyelerinin, yılın geri kalanında görülme olasılığı azaldı"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Kumport yeni yatırımıyla dev gemilere hizmet veriyor

Kumport Üst Yöneticisi Özgür Soy:

"Birkaç ay önce 2 iskele ve 8 saha olmak üzere 10 vinç aldık. Yeni vinç yatırımımızla hızımız çok arttı. Dev gemilere aynı anda 5 vinçle hizmet verebilir hale geldik. Türkiye'de 20 bin teuluk gemilerin yanaşabileceği zaten birkaç liman var, onlardan biri ve en verimlisi olduk"

"Bu yıl yaklaşık 1,3 milyon teu konteyner elleçleyeceğimizi, yüzde 2-3'lük büyüme yakalayacağımızı düşünüyoruz"

"Bankalar kadar sağlam sistemler kurmak zorundayız. Müşterilerin büyük verileri takip ediliyor. Bilgi güvenliği anlamında felaket yönetimi anında verilerimizi yedeklediğimiz sistemler kuruyoruz. Hackerlık ile ilgili güvenlik standartlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Bu konuda da sektörde en iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum"

"Türkiye olarak transit ticarette çok daha fazla gelişebiliriz. Transit işlemlere yönelik 'Türkiye'de bu iş çok zor' diye bir repütasyon var. Bu repitasyonu düzeltmemiz, gümrük süreçlerini hızlandırmamız ve kolaylaştırmamız lazım. Bu çok stratejik bir konu"

"Yatırımcılar Türkiye'nin potansiyeline inanıyor. Şu anda Türkiye'ye gelen yabancı yatırımlar potansiyelin çok altında, bunun 3-4 katı yatırım çekilebilir"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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