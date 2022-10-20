GÜNDEM / 20 Ekim 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 20 Ekim 2022

20.10.2022 08:58
GÜNDEM / 20 Ekim 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan Havalimanı ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışlarına, Cebrayıl şehrindeki Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan Havalimanı ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışlarına, Cebrayıl şehrindeki Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan- Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi temel atma törenlerine katılacak. Resmi karşılama töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşecek ve ortak basın toplantısında konuşacak Erdoğan, Aliyev ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Zengilan/Cebrayıl) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anadolu Ajansı Çevre Forumu sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluş temsilcileri, politikacı, akademisyen ve medya mensuplarının katılımıyla Renaissance Polat İstanbul Otel'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla katılacağı forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşmacı olarak yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan forumun kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.00-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruşları ve odaların temsilcileriyle buluşacak, Meydan Yeniyol'da esnafı ziyaret edecek, "Gençlik Buluşması"na katılacak.

(Tokat/09.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Liberty Lykia Hotel'de "Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Muğla/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ'nin genel müdürüyken vefat eden eski milletvekili Mustafa Canlı adına İBB'nin Gümüşhane'de yaptırdığı okulun açılış törenine katılacak.

(Gümüşhane/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Genel Kurulun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmamasına ilişkin Başkanlık Divanı kararı ile Başkanlık Tezkeresi'ni görüşecek.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenecek Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Karargahı'nda bir araya gelecek, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu mücadelesi Gençlerbirliği- Niğde Anadolu FK, Menemen FK-Bulvarspor, Tuzlaspor- Bursa Yıldırımspor, Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970, Bitexen Giresunspor-Amasyaspor FK, Gaziantep FK- Sarıyer maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İzmir/İstanbul/14.00/Malatya/15.00/Giresun/17.30/Gaziantep/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında 2 maç yapılacak.

4- Futbolda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek. Toplantının ardından tesislerdeki VAR Merkezi ziyareti gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, DOST Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Ekim 2022 - Son Dakika

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