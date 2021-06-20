GÜNDEM / 20 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Forumun son gününde gençlere yönelik etkinlikler yapılacak.

(Antalya/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 3. ve son maçlar başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.

(Bakü/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

A Grubu'nun diğer maçında İtalya ile Galler mücadele edecek.

(Roma/19.00)

2- Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna ile karşılaşacak.

(Kortrijk/21.00)

3- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, üçüncü ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

(Strazburg/16.00)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi elemelerindeki 15. ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak.

(Rimini/22.00)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. ayak yarışı Fransa Grand Prix'si yapılacak.

(Le Castellet/16.00)

6- MotoGP dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. ayak yarışı Almanya Grand Prix'si yapılacak.

(Chemnitz/15.00)

ÖZEL HABER

1- Mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştiren Alpagu vitrine çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Alpagu (Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA) vitrinde yer aldıktan sonra yurt dışından da talep olacaktır. Alpagu'nun çok çeşitli modelleri çıkacak"

"Normalde kolayca taşınabilecek, taşırken atış yapılabilecek ve üzerindeki mühimmat ve patlayıcının çok çeşitli modellerde olabileceği bir sistem"

"Alpagu'nun yeni modellerinin üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin savunmasına katkı sunacak. Bu bir güçtür, nasıl Kargular (Döner Kanatlı Vurucu İHA) önemli bir satış potansiyeli oluşturduysa Alpagular da kullanım artıkça, harekat sahasında kendini ispatladıkça satış imkanı oluşturacak"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

2- Yunanistan sığınmacılara karşı hukuk ihlallerine yenilerini ekliyor

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinden gelecek olası göç akınlarına karşı kulakları sağır edebilecek 2 Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı sistemi konuşlandırdı

Yunan makamları, Ege'de sığınmacı botlarını Türkiye'ye "geri itme", göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlallerine devam ediyor

Atina hükümeti, uluslararası basın ve STK'ler tarafından hukuksuzluklara ilişkin ortaya konulan çok sayıda haber, rapor ve göçmenlerin tanıklıklara rağmen bu vakaları inkar ediyor

(Tevfik Durul - Atina)

3- Ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinden biri yürümeye, diğeri destekle ayakta durmaya başladı

İkizlerin doktoru Prof. Dr. Canan Çulha:

"Derman gayet iyi, yürüyor, iletişimi daha rahat, sol kolunu daha rahat kullanıyor. Yiğit'te de geldiği güne göre çok güzel düzelmeler var. Onda da oturmayı, destekle ayakta durmayı elde ettik. Sol kolunu açamıyordu, bu fonksiyonları bir miktar daha iyi"

Anne Fatma Evrensel:

"Yiğit, Derman'a göre biraz geriden geliyor çünkü ameliyattan sonra Yiğit, süreci çok ağır geçirdi ama şükür ilerlememiz var, inşallah daha iyi olacaklar"

Baba Ömer Evrensel:

-"Allah'ın bize bir lütfu bu. Daha da iyiye gittiklerini gördükçe mutlu oluyoruz. İnşallah daha da mutlu olacağız"

(Aybüke İnal Kamacı-Ankara)

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