GÜNDEM / 20 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Polis Müzesi'nde düzenlenecek "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı açılış törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şantiyesinde incelemenin ardından brifing alacak.

(Adana/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, nisan ayı tarımsal girdi ve mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksleri ile 2021 yılı satınalma gücü paritesi geçici sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret edecek, üniversitenin senato üyeleriyle görüşecek, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bir Osmanlı Alimi: Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi" konulu panelin açılışına katılacak.

(Erzincan/09.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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