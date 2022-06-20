GÜNDEM / 20 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 20 Haziran 2022

20.06.2022 08:57
GÜNDEM / 20 Haziran 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Polis Müzesi'nde düzenlenecek "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı açılış törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şantiyesinde incelemenin ardından brifing alacak.

(Adana/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, nisan ayı tarımsal girdi ve mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksleri ile 2021 yılı satınalma gücü paritesi geçici sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret edecek, üniversitenin senato üyeleriyle görüşecek, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bir Osmanlı Alimi: Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi" konulu panelin açılışına katılacak.

(Erzincan/09.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Hai, ikili ilişkileri değerlendirdi Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Hai, ikili ilişkileri değerlendirdi GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 20 Haziran 2022 - Son Dakika
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