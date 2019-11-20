GÜNDEM / 20 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/11.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20. Ulusal Çocuk Forumu ile Aksaray Üniversitesinde 12 Dev Eser Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(TBMM/10.00/Aksaray/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bangladeş 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Öğretmenlere Vefa Konseri'ne katılacak.

(Ankara/11.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Beslenme Programının Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Konya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde lojman açılışına katılacak.

(Bingöl/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

5- Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışını yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler takip edilecek.

(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Stratejik Düşünce Enstitüsünün düzenlediği, "Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" programının açılışına katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iki sanığın, "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/10.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biga Ticaret Borsası Hizmet Binası ve Zahireciler Sitesi temel atma törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak, gençlerle buluşacak, Biga TSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak ve Biga Belediyesini ziyaret edecek.

(Çanakkale/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Barselona/23.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, İtalya temsilcisi Umana Reyer'i, C Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İspanya ekibi Joventut'u konuk edecek.

(Bursa/20.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Rusya temsilcisi Nizhny'i konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Litvanya ekibi Neptunas ile deplasmanda karşılaşacak.

(Gaziantep/Klaipeda/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 5. haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Romanya temsilcisi CSM CSU, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Hollanda ekibi Donar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Oradea/20.00/Groningen/21.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Savino Del Bene'yi konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankası- Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor- Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/19.00/Yozgat/14.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Şehirlerin "dijital ikizi" ile afetlere hazırlık yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tüm şehir merkezlerinin 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılması için başlatılan proje tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Tüm şehirlere ait Türkiye'nin 3 boyutu dijital ikizi oluşturuldu. Dünyada bir ilki başardığımız projeyle afetlere önceden önlem alacak, kaçak yapıları tespit edeceğiz"

"Yeni yapılacak binaların şehrin silüetine etkisi önceden tespit edilecek ve silüeti bozan yapılara izin verilmeyecek"

"İmar barışına girmeyen yapılar yazılım ile saptanacak"

(Ayşe Şensoy Boztepe-Ankara)

2- Borsada 115.000 hedefi mümkün gözüküyor

Küresel piyasalar ve iç dinamiklerin desteğiyle son 19 ayın zirvesini gören BIST 100 endeksinde yeni hedef 115.000 olarak görülüyor

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy:

"BIST 100 endeksinde 110.000-115.000 bandına kadar hareket, 108.000 ara direncinin de geçilmesiyle mümkün olabilir"

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal:

"Endekste 105.000-106.000 seviyesinden kazanılan momentum ile beklentiler 110.400-112.500 seviyelerine çıkabilecek. Bu seviyelerde tutunulması halinde 115.500 hedef alınabilecek"

(Murat Aslan/İstanbul)

3- Sınır hattının fedakar öğretmenleri

Kilis'te, Suriye sınırının sıfır noktasında görev yapan öğretmenler, terör saldırılarının olduğu dönemde bile öğrencilerinin eğitimlerinden geri kalmaması amacıyla cansiperane çalışma ortaya koydu

Anaokulu öğretmeni Fatma Duman:

"Zor günler yaşadık ama Zeytin Dalı Harekatı ile rahat bir nefes aldık"

Sınıf öğretmeni İlknur Karagöz:

"Biz öğretmenlerin görevi zor şartlar altında bile olsa eğitim öğretimi aksatmamaktır. Biz bunu öğrencilerimizle çok güzel bir şekilde her durumda başarıyoruz"

(İzzet Mazı-Abdulkadir Hüseyin Yıldırım/Kilis)

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