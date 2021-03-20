GÜNDEM / 20 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 20 Mart 2021

20.03.2021 08:59
GÜNDEM / 20 Mart 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eşme Belediyesini ziyaret edecek, Ankara- İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katılacak ve Ulubey Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Uşak/10.30-11.15-12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 31. haftaya Gençlerbirliği- Kasımpaşa, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor- Gaziantep, Trabzonspor- MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İzmir/Malatya/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor, İstanbulspor- Altınordu, Eskişehirspor- Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray-Bahçeşehir Koleji ve OGM Ormanspor- Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesi, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak.

(İzmir/12.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

6- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuvaya, grekoromen stil ve kadınlarda müsabakalarla devam edilecek.

(Budapeşte/13.00-22.00)

ÖZEL HABER

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin kalbi "EBA Kontrol Merkezi"nde AA'ya konuştu:

"KKTC'nin ardından EBA'nın kullanımı için Azerbaycan ile de bir çalışma içindeyiz. Kosova'dan da talep var. EBA artık yurt dışındaki Türklerin de hizmetinde olacak"

"20 milyara yakın tıklanma sayısıyla eğitim kategorisinde dünya birincisi olan EBA internet platformunda 1900'den fazla ders ve 60 binin üzerinde zengin ve güvenilir içerik, 10 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu"

"Şu ana kadar 700 bine yakın tableti öğrencilerimize ulaştırdık, bu sayıyı artırmak için uğraşıyoruz"

"(Uzaktan eğitime geçiş süreci) İnanılmaz bir uykusuzluk içerisinde geçen bir dönem. Herkesi arıyorum, gece 02.00, 03.00, 04.00'te mesaj gönderiyorum. Uyumayan ve uyutmayan bir pozisyona döndük. O süreçte arkadaşlar olağanüstü bir çaba gösterdiler. Türkiye bir iş birliği içerisinde uzaktan eğitimi hayata geçirdi"

(Selma Kasap/Sefa Şahin-Ankara)

2- Karanlık dünyasından günümüze ışık tutan halk ozanı: Aşık Veysel

"Ben giderim adım kalır/ Dostlar beni hatırlasın/ Düğün olur bayram gelir/ Dostlar beni hatırlasın" dizeleriyle hafızalara kazınan, aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 48'inci yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde anılacak

Büyük ozan, çiçek hastalığı nedeniyle 7 yaşında iki gözünü de kaybetmesine rağmen kaleme aldığı şiirlerinde vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci, sevgi, birlik ve beraberlik mesajlarını işleyerek bugünlere ışık tuttu

(Serhat Zafer/Sivas)

3- İzmir'deki depremde ağır hasar gören 488 bina için daha yıkım süreci başladı

Deprem sonrası yaklaşık 100 binanın acil olarak yıkıldığı 7 bölgede yeni inşaatların yapımına başlanırken yıkım tebligatı gönderilen 488 binadan da yaklaşık 100'ünde çalışmalar başladı

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak:

"Bayraklı Şehir Hastanesi yanında bulunan rezerv alanda ilk etap ihalemizi 397 konut olarak yaptık, bu ay itibarıyla orada 3 bin 500 konutun daha yapım ihalesine çıkacağız"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

***

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, İzmir, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Mart 2021 - Son Dakika


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