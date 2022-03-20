GÜNDEM / 20 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 20 Mart 2022

20.03.2022 08:57
GÜNDEM / 20 Mart 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alan Kadıköy'de "Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması Lansmanı"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alan Kadıköy'de "Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Viranşehir Mitingi'ne iştirak edecek.

(Şanlıurfa/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor- Altay, Gaziantep FK- Galatasaray, Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Sivas/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor, Manisa FK- MKE Ankaragücü, Bursaspor- Balıkesirspor ve Gençlerbirliği-Kocaelispor maçları yapılacak.

(Balıkesir/Manisa/13.30/Bursa/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 30. hafta maçları yapılacak, TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 27. hafta, 2. Grup'ta 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftaya Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Pınar Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/Afyonkarahisar/18.00) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftası 2 maçla tamamlanacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına UMF Yapı İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçıyla devam edilecek.

(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Bolu Belediyespor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Mert Grup Sigorta ve VakıfBank- PTT maçlarıyla sürecek.

(Bolu/Bursa/16.00/İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası 4 maçla başlayacak, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası tek maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

8- Eskrimde Kadınlar Kılıç Dünya Kupası, takım finalleriyle Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde sona erecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

9- 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'si yapılacak.

(Bahreyn/18.00) (Fotoğraflı)

10- 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 2. ayak yarışı Endonezya Grand Prix'si yapılacak, aynı pistte milli sporcu Deniz Öncü'nün yarıştığı Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı da koşulacak.

(Batı Nusa Tenggara/10.00)

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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2022 Kılıçdaroğlu Elmalılı Hamdi Yazır konferansında konuştu Kılıçdaroğlu Elmalılı Hamdi Yazır konferansında konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, gençlik, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Mart 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM / 20 Mart 2022 - Son Dakika
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