GÜNDEM / 20 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca çevrim içi düzenlenecek "1915 Olayları Uluslararası Konferansı"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AVM'yi ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, "İstatistiklerle Çocuk, 2020" haber bültenini yayımlayacak, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları aşı sertifikası ve AB-İngiltere ilişkileri ağırlıklı gündemle video konferans toplantısı yapacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 36. hafta Fatih Karagümrük-Göztepe, Hes Kablo Kayserispor- Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Kayseri/Rize/16.00/Hatay/Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde serbest stilde Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) müsabakalara başlayacak. Süleyman Atlı (57 kilo) ve Süleyman Karadeniz (97 kilo) final, Haydar Yavuz (70 kilo) repesaj mücadelelerine çıkacak.

(Varşova/12.30)

4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu rövanşında Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Moskova/19.30) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen askerin eşi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

Eruh'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'i 10 gün önce toprağa veren eşi Arzu Erdem:

"Sürekli rüyamda onun şehit olduğunu görüyordum ama söyleyemiyordum, dilim varmıyordu"

"Vatan sağ olsun. Eşimle gerçekten gurur duyuyorum. Bir Erkan gider, bin Erkan gelir. Eminim günün birinde hepsi bitecek, artık terör diye bir şey kalmayacak"

(Fecri Barlık/Siirt)

2- Yusufeli yeni yerleşim yeri inşasında sona yaklaşılıyor

Artvin'de, tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yerleşim yerinde altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanırken üst yapı çalışmaları devam ediyor

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin:

"Eylül ayıyla birlikte peyderpey başlayarak 1 Ocak 2022'ye kadar yeni yerleşim yerimize taşınmış olacağız"

(Yusuf Okur/Artvin)

3- Gıda mühendislerinden semt pazarlarındaki gıda güvenliğine ilişkin uyarılar

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu:

"Pazar tezgahlarında üzeri açık bir şekilde satılan zeytinler, peynirler, toz toprak, öksürme, tıksırma, elle temas gibi birçok riskle karşı karşıya. Özellikle yaşadığımız bu pandemi sürecinde bu durumlar çok büyük risk olarak karşımıza çıkmaktadır."

"Pazar tezgahlarında soğuk muhafaza olmadan ambalajlı kaşar peynirleri, çeşitli peynirler görmek de mümkün. Ancak bu da doğru değil. Süt ve süt ürünlerini dolapta muhafaza etmek gerekir"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.