Gündem / 20 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Aktuğ Otel'de AK Parti Ordu İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.

(Ordu/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıklayacak.



(Antalya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye başkanları aday tanıtım programı ile Vefa Yemeği'ne katılacak, Troya Belgeseli Çanakkale galasına katılacak.



(Çanakkale/12.00/18.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.



(Düzce/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, aday tanıtım toplantısına katılacak.



(Amasya/14: 00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valilikler ile belediyeleri ziyaret edecek, MTA Elazığ Merkez Cipköy Jeotermal Kaynak açılışına katılacak, AK Parti Elazığ İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



(Malatya/09.00/13.30/Elazığ16.00/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.



(Cotabato/Ankara)



2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?



(Washington)? (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.



(Antalya/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)



2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarının sahne alacağı "Tahincioğlu All-Star 2019" organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta Ümraniyespor-Altay, Hatayspor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Giresunspor, Altınordu-Balıkesirspor Baltok karşılaşmalarıyla sürüyor.



(İstanbul/Hatay/13.30/Eskişehir/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Beşiktaş-Kırçiçeği Bodrum, Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi, BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/14.00/Samsun/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasına VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-Halkbank, Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.



(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası maçıyla tamamlanacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)



7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçları tamamlanacak.



ÖZEL HABER



1- GRAFİKLİ - Avrasya pazarına Türk müteahhit damgası



Yurt dışında geçen yıl 19,4 milyar dolarlık proje üstlenen Türk müteahhitleri bu projelerin yüzde 46'sını Avrasya bölgesinde gerçekleştirdi



Tutar bazında en çok projeye imza atılan ülke 3,9 milyar dolar ile Rusya olurken, bu ülkeyi 3 milyar dolarla Suudi Arabistan, 2 milyar dolarla Katar izledi



TMB Başkanı Mithat Yenigün:



"Önümüzdeki dönemde yurt dışı inşaat pazarını etkileyecek unsurların başında enerji fiyatlarının seyri ile Suudi Arabistan, Cezayir gibi müteahhitlik firmalarımızın referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşulları geliyor"



(Erdal Çelikel/Ankara)



2- Kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı bir yılda 2'ye katlandı



Türkiye'de geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 6 bin 731'den 13 bin 405'e yükseldi



Son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri yabancı sermayelilerden oluştu



2014-2018 döneminde toplam 346 bin 270 şirket kuruluşu gerçekleşirken, bunlardan 34 bin 124'ü yabancı ortaklı olarak kayıtlara geçti



(Mustafa Çalkaya/Ankara)



3- Engellerini aşıp "tam destek"le hayallerine uçtular



Doğuştan serebral palsi hastası olan lise öğrencileri İrem Yılmaz ve Orhan Hamza Üstüner, Türk Eğitim Derneği ve SERÇEV'in desteğiyle engelleri aştı, en büyük hayalleri olan yurt dışında eğitim alma fırsatını yakaladı



Türk Eğitim Derneği'nin "Tam Destek Bursu" ile okul başarıları yükselen ve ERASMUS programına seçilen iki genç, bilişim eğitimi almak üzere anneleri ile Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket etti



İrem Yılmaz:



"Önceleri içine kapalı bir çocuktum, arkadaşlarımla konuşmayı pek sevmezdim. Tam Destek Bursu bana çok yardımcı oldu. Kendimi geliştirmeye başladım. Onlar ailem gibi, sihirli bir değnek gibiler"



Orhan Hamza Üstüner:



"Hayatım değişti, arkadaş çevrem genişledi, iyi insanlarla tanıştım. Öğretmenlerimiz gerçekten çok iyi ve İngilizcemin gelişmesinde gerçekten çok yardımcı oldular. İlk defa yurt dışına çıkacağız, ilk defa uçağa bineceğiz"



(Burcu Çalık/Ankara)



***



