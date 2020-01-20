GÜNDEM / 20 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Tarihi Yarımada Taksicileri Turizm Eğitim Programı" açılış törenine katılacak, Zeytinburnu Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik ve Aksu ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Antalya/10.00-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması" programına katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, Aralık 2019 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.30)

4- TCMB, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Afrika ülkesinin liderini İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi'nde ağırlayacak.

(Londra)

3- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ordu/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Rize/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Adana Demirspor'u konuk edecek.

(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Galatasaray-BOTAŞ karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası PTT-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo müsabakaları Melbourne kentinde başlayacak.

ÖZEL HABER

1- İstanbul Havalimanı, yolcu ile sefer sayısında Türkiye'nin yükünü çekiyor

Türkiye'de, 2019 yılında icra edilen uçak seferleriyle seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 25'i İstanbul Havalimanı'nda ağırlandı

Geçen yıl, tüm iç ve dış hat uçuşların yaklaşık yüzde 21'i İstanbul Havalimanı'nda yapıldı

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

2- Fındık ihracatçısı kredi desteklerinden memnun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Dursun Oğuz Gürsoy:

"2019 yılında kamu ve özel bankaların fındık ihracatçısına sağladığı düşük faizli krediler, sektöre çok ciddi olumlu katkı sundu"

"Fındık ihracatının artması ve fındığın değerinde, yüksek fiyatlardan satılmasında bu kredilendirme ve ihracatçıyı desteklemenin çok büyük rolü var"

(Hayati Akçay/Ordu)

3- Trafikte yaya önceliği kuralını ihlal edenlere ceza yağdı

Trafikte yaya önceliği kuralına uymayan 91 bin araç sürücüsü ile 7 bin 500 yayaya, geçen yıl 45 milyon liradan fazla ceza kesildi

Yaya ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında verilen eğitimlere 10 milyonu aşkın kişi katıldı

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ülke genelindeki 24 bin 881 yaya ve okul geçidine "Önce Yaya" görselleri çizildi

(Orhan Onur Gemici-Sertaç Bulur/Ankara)

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