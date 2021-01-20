GÜNDEM / 20 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlanacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iştirak edecek.

(Ankara/13.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret edecek.

(Kocaeli/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla düzenlenecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il kongresine ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Sakarya/12.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Ataşehir ilçe kongresine iştirak edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB ile Vodafone tarafından çevrim içi düzenlenen "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü Etkinliği" programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle 1. Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odaları Konferansı'na katılacak ve Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, Aralık 2020 dönemi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, 1 şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/14.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Samsunspor Anıtı ve Futbol Kahramanları Anıtı'nın açılış törenlerine katılacak. Bakan Kasapoğlu, Çarşamba Kano Durgunsu Parkuruna da ziyarette bulunacak.

(Samsun/09.45/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesine Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Hatay/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, 6'ncı ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda çeşitli merkezlerdeki ilk seri maçlarına devam edilecek.

Türkiye'deki C Grubu mücadelesinde ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın CEKK Cegled takımıyla, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Rusya'dan Spartak Moskova ile karşı karşıya gelecek.

(Hatay/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftadan ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne, 15. haftadan ertelenen Haliliye Belediyespor-Arkas Spor, 18. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, 20. haftadan ertelenen Arhavi Voleybol-Halkbank ve 21. haftadan ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma maçları oynanacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/Şanlıurfa/14.00/Bursa/15.00/Artvin/14.00/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor, 23. haftadan ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Dünya piyasalarının gözü ABD'deki yemin töreninde

ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın bugün yapılacak yemin töreni için Washington'da olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik endişelerinin ön plana çıkmasıyla küresel piyasalar da yemin törenine odaklandı

Güvenlik önlemlerinin çok sıkı olması ve kötü bir senaryonun beklenmemesine karşın uzmanlar, olası bir saldırı halinde bunun hisse senedi piyasalarında bozulmalara neden olacağına dikkati çekiyor

Uzmanlar, herhangi bir olay yaşanmaması durumunda ise piyasaların Biden'ın törendeki konuşmasına odaklanacağını belirtti

IHS Markit Kıdemli Ekonomi ve Finansal Uzmanı Brian Lawson:

"ABD hükümetini tepetaklak edebilecek bir terör saldırısı ihtimali düşük gözüküyor"

"Ciddi sonuçlara yol açabilecek terör olayları hisse senedi piyasalarında geçici bozulmalara yol açabilir. Böyle bir senaryoda S&P 500 endeksi, ilk başta yüzde 14 civarında düşüş kaydedebilir"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding:

"Çok fazla güvenlik önlemi var ve önemli bir olay beklemiyorum"

"Ani bir olay olmaması durumunda piyasalar, güvenliğe dair söylentilerden ziyade Biden'ın törende ne söylediğine odaklanacak"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy:

"Finansal piyasalar, yemin töreninden etkilenmeyecek, ekonomik temellere, Fed politikalarına, daha fazla mali teşvik öngörülerine odaklanacak"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Kovid-19 salgınında oyun sektörü ivme kazandı

Kovid-19 salgını insanları evde kalmaya zorlarken, vakit geçirme yöntemlerinden biri olan video oyunlara yönelik talep arttı

Dünya genelinde dijital oyun harcamalarında artış yaşanırken, küresel video oyun gelirinin 2020'de yüzde 20 artarak 179,7 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü

Güney California Üniversitesi Annenberg İletişim Okulu Öğretim Üyesi Dmitri Williams:

"(Video oyunlar) Evde mahsur kalan birçok kişi için sosyal bir çıkış noktası oldu"

"Giderek daha fazla insanın akıllı telefonlara ve çevrim içi cihazlara sahip olmasıyla oyuna erişim de hızla artıyor"

(Dilara Zengin/Washington)

3- Yağmur hasadı ve gri su kullanımıyla şebeke suyundan yüzde 40 tasarruf sağlanabilir

Türkiye'de barajlardaki su seviyesinin yağış azlığı nedeniyle düşmesi, evsel atık suyun arıtılmasından elde edilen gri suyun kullanımı ve yağmur suyu gibi alternatif su kaynaklarını gündeme getirdi

Ayazağa Yerleşkesinde uyguladığı yağmur hasadı yöntemiyle örnek olan İTÜ, kampüse kurulan yağmur suyu bahçeleri ile zemine uygulanan geçirimli betondan süzülerek doğal yöntemlerle arıtılan ve gölette toplana suyu, temizlikte ve çevre sulamasında kullanıyor

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gül Tanık:

"Gri suyun yeniden kullanımıyla yüzde 30, yağmur suyu hasadıyla elde edilen suyun çeşitli alanlarda kullanımıyla da en az yüzde 10 olmak üzere toplamda şebeke suyundan yüzde 40 tasarruf sağlayabiliriz. Bu hem barajlarımızın üzerindeki yükü azaltır hem de suyu ciddi oranda verimli ve etkin kullanmış oluruz"

İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tuncay:

"Peyzaj mimarlığı uygulamalarında yeşilin de devreye sokularak yapılması gereken yöntemler kapsamında birtakım alternatiflerimiz var. Bunlardan biri, İTÜ kampüsünde uyguladığımız yağmur bahçesi. Bu sistem, kente de uygulanabilir bir model. Buradaki ana felsefe yağmur suyu hasadı"

(Zeynep Rakipoğlu/ İstanbul)

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