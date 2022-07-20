GÜNDEM / 20 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 20 Temmuz 2022

20.07.2022 08:57
GÜNDEM / 20 Temmuz 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haydar Aliyev Merkezi'ni, Otizm Merkezi'ni ziyaret edecek, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığının Mutabakat Zaptı imza törenine katılacak, DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na ve Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(İzmir/09.00/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yağlıdere, Espiye ve Bulancak ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Giresun/11.10/12.25/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, kentte bazı ziyaretler gerçekleştirecek.

(Elazığ/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tüketici güven endeksi ile haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa'da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Londra/Roma/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla ilk maçta Polonya'da karşı karşıya gelecek.

(Lodz/21.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz Perşembe günü İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk edecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ve takımdan bir futbolcu, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/18.15-18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Maccabi Netanya teknik direktörü ve bir futbolcu düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. İsrail ekibi maçın son antrenmanını yapacak.

(19.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz Perşembe günü Belarus'un BATE Borisov takımıyla karşılaşacak Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut ve takımdan bir futbolcu, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, ardından maçın son antrenmanı gerçekleştirilecek.

(Konya/17.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

BATE Borisov teknik direktörü ve bir futbolcu, düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Belarus ekibi maçın son antrenmanını yapacak.

(19.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi yurt dışındaki ikinci hazırlık kampı İspanya'da başlayacak.

(Alicante/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yurt dışındaki ikinci hazırlık kampı Avusturya'da başlayacak.

(Tirol) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünya Atletizm Şampiyonası ABD'de devam edecek.

(Oregon) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 20 Temmuz 2022 - Son Dakika
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