GÜNDEM / 21 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 21 Ağustos 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde açıklama yapacak.

GÜNDEM / 21 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde açıklama yapacak.

Açıklamanın yapılacağı toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ikinci çeyrek Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler izleniyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ile Inter karşı karşıya gelecek.

(Köln/22.00)

2- Voleybolda 2020-2021 CEV Kadınlar ve Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin grup kuraları çekilecek.

(Lüksemburg/13.30)

ÖZEL HABER

1- Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası hazırlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021-2025 yıllarını kapsayacak "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi" hazırlıklarına başladı

Taslak strateji belgesini oluşturarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunan Bakanlık, eylem planında şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemleri uygulamaya alacak

Öte yandan şu an 15 ilde pilot çalışma olarak sürdürülen "elektronik kelepçe" uygulamasına ilişkin taslak yönetmelik çalışmaları da tamamlandı

Elektronik kelepçe uygulamasının, yönetmeliğin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Emlakçılıkta yeni dönemin başlamasına 10 gün kaldı

Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 1 Eylül'den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa:

"Uygulama, sektörde mağduriyetlerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini hedefliyor. (Bu sayede) Sektöre kalite ve disiplin gelecek"

"Tüketicilerimiz mutlaka yetki belgeli emlakçılarla çalışmalı. Ofise gittiğinde bu belgeyi sormalı"

"Artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek"

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal:

"Düzenlemenin, kendisine emlakçı süsü vererek tüketiciyi dolandıranların önüne geçmesi için aktif denetim şart"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel mirası JAK timlerine emanet

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi ile Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün yanı sıra kentteki bazı turistik mekanlarda huzur ve güvenliği JAK timleri sağlıyor

Sarp kayalık, vadi ve dere yatakları gibi olumsuz arazi şartlarında görev yapma kabiliyetine sahip timler, yılda yaklaşık 1000 olaya müdahale ediyor

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri)

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Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 21 Ağustos 2020 - Son Dakika

Son Dakika

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