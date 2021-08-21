GÜNDEM / 21 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılacak, Elbistan Belediyesini ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde incelemelerde bulunacak.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kent Meydanı ve Saat Kulesi'nin açılışına, Nilgün-Sırrı Bektaş Kültür Merkezi ve Müzesi Temel Atma Töreni'ne, Tarihi Yel Değirmeni, Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi, Mihman Evi açılışlarına ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'ne katılacak.

(Nevşehir/16.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Liman Sahası ve Gümrük Müdürlüğünü, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Cilvegözü ve Zeytin Dalı gümrük kapılarını ziyaret edecek.

(Hatay/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manavgat Koordinasyon ve Yardım Merkezi'ni ziyaret edecek, gönüllü gençlerle yangından zarar gören vatandaşlarla bir araya gelecek, Muratpaşa Kız Öğrenci Yurdu'ndaki söyleşiye katılacak.

(Antalya/13.30-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa-GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor- Altay ve Gaziantep- Beşiktaş maçları yapılacak.

(İstanbul/Rize/19.15/Antalya/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesine Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü, Altınordu-Tuzlaspor ve Adanaspor- Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/İzmir/Adana/21.45) (Fotoğraflı)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Hırvatistan ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda hazırlık maçı oynayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Savunmadaki büyük buluşma IDEF sınırları zorluyor

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi fuarlarından biri haline gelen IDEF'e gösterilen ilgi, hedefleri de büyüttü

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Başkan Vekili Sadık Piyade:

"Öyle büyüdü ki 15'inci yılında IDEF'in sığacağı yer kalmadı. 40 bin metrekareyi doldurduk. TÜYAP'ın kapasitesi de bu kadar. IDEF, dünyanın sayılı fuarları arasına girdi"

"Hedefleri çok büyüttük, 2023'te en az 50-55 bin metrekareye ihtiyacımız olacak"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2 - Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırma başvurusu için son 10 güne girildi

İlgili kanun kapsamında 9 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırılıyor

31 Ağustos'a kadar başvuranlar söz konusu borçlarını yapılandırarak, birikmiş gecikme zammından kurtuluyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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