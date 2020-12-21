GÜNDEM / 21 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 21 Aralık 2020

21.12.2020 08:59
GÜNDEM / 21 Aralık 2020, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek.

Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılacak, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev ve Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek.

(Kuzey Makedonya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile aralık ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Lübnan'daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için İHH İnsani Yardım Vakfı ve 20 STK'nin bölgede uygulayacağı "Filistin Kampları-Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası"nın tanıtımı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 13. hafta İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor- Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 15. haftası Yılport Samsunspor- Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor-Tuzlaspor ve Giresunspor- Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/16.00/Adana/18.00/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçı oynanacak.

(Hatay/16.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasının son maçında Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- ASELSAN virüslere karşı yeni tanı sistemi geliştiriyor

ASELSAN tarafından Kovid-19 salgını sonrasında başlatılan çalışma sonunda hızla geliştirilen ve patent başvuruları yapılan mikroelektronik optik tabanlı virüs tanı sistemi, klinik test aşamasına geldi

ASELSAN Araştırma Merkezi Müdürlüğü Biyosavunma Araştırma Programları Biriminden Lider Mühendis Didem Lale Özkan:

"Mühendislerimizin çalışmalarıyla yerli ve milli bir sistem geliştirdik. Mikroelektronik optik tabanlı bu sistemle Kovid-19 virüsünü tespit etmekteyiz"

"Cihazımız optik tabanlı, dünyada ilk defa bu alanda geliştirilmiş bir sistem. Çoklu tanı yapabiliyoruz. Birden fazla hastalığı aldığımız sürüntü örneği ile tek seferde tespit etme imkanımız var"

"Cihazımız çok yakında hastanelerde yerini alacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 7 ayda 2 kez Kovid-19'u yenen hemşire, yaşadıklarını unutamıyor

Hemşire Hatice Demir Savaş:

"Bu hastalığı o kadar ağır geçirdim ki artık hayatımın sonuna geldiğimi, çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşünmeye başladım"

İKÇÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından:

"Kovid-19 ile ilgili yapılan çalışmalarda antikor seviyelerinin 3 ay sonra azalmaya başladığı ortaya kondu. Bu nedenle hastalığı geçirmiş vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına hastalığı hiç geçirmemiş vatandaşlarımız gibi uymalıdır"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

3- e-ticaret 2020'yi rekorlarla geride bırakıyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi:

"Pandeminin etkisiyle sektör, bu yıl rekor bir büyüme gerçekleştirdi"

"e-ticaret sektörünün 2020 yılını yüzde 65 büyüme ve 250 milyar TL hacimle kapatmasını bekliyoruz. Bu rakamın 2021 yılında 400 milyar TL'yi geçmesini öngörüyoruz"

"Mart ayından bu yana geçen yıla göre 5 kat büyüme gösteren süpermarket kategorisi en büyük artışla liderliği aldı"

"Pandemi sonrası da sektördeki büyümenin ve yatırımların aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

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Mustafa Şentop, Makedonya, Ankara, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 21 Aralık 2020 - Son Dakika


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