GÜNDEM / 21 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 21 Mart 2021

21.03.2021 08:59
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6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Avrupa ve dünya çapında madalya kazanmış down sendromlu, otizmli ve mental özel sporcularla öğle yemeğinde bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Avrupa ve dünya çapında madalya kazanmış down sendromlu, otizmli ve mental özel sporcularla öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00)

GÜNCEL

1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.

(Sivas/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Yurt genelinde Nevruz Bayramı etkinlikleri izleniyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasını izleyecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 31. haftada Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(Antalya/Konya/13.30/Denizli/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 27. haftası Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor, Akhisarspor- Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor- Beypiliç Boluspor ve Adanaspor- Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/13.30/Manisa/Ankara/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. gruplarda 27. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

5- Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı çevrim içi düzenlenecek. (Fotoğraflı)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası Fenerbahçe Beko- Büyükçekmece Basketbol, Empera Halı Gaziantep Basketbol- Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka- Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İzmir/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

7- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final mücadelesine Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)

8- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği, down sendromlu ve mental özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı)

9- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuva, grekoromen stildeki müsabakalarla tamamlanacak.

(Budapeşte/18.45-22.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 17. haftanın 5 karşılaşması oynanacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı

En fazla ihracat sırasıyla Almanya, ABD ve Kuveyt'e yapıldı

Almanya'ya 1 milyon 304 bin 114 dolarlık bal ihracatı gerçekleştirildi

(Hakan Burak Altunöz/Trabzon)

2- "3-7-10 kuralı"nı uygulayarak yüzde 50 su tasarrufu sağlanabilir

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül:

-"Musluğu açıp 3 saniye ellerimizi ıslatıp kapatacağız. Ellerimizi sabunladıktan sonra musluğu tekrar açıp 7 saniyede durulayacağız. Musluğun 10 saniye açık kalmasıyla yüzde 50 su tasarrufu elde edebiliriz"

-"Sulu tarımda yüzde 86 oranında açık kanal, kanalet sistemleri ve yüzde 14 kapalı boru sistemleri kullanılmaktadır. Açık su kanal veya kanaletlerinde buharlaşma ve kaçaklar nedeniyle önemli miktarda su kayıpları olmaktadır"

-"Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci yoldur"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

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Fatma Betül Sayan Kaya, Down Sendromlular, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 21 Mart 2021 - Son Dakika


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