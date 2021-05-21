GÜNDEM / 21 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret edecek.

Vakıfköy Kent Parkı açılışına, Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Yıkımı ve Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi törenlerine katılacak Kurum, Hanlar bölgesi ve Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Bursa/10.30-18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin düzenlediği Mühendislik ve Teknoloji Günleri Etkinliğine çevrim içi katılacak.

Bakan Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret edecek, ardından ortak basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.15/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Teknopark'ta incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mayıs ayı tüketici güven endeksi ile ocak-mart dönemi iş gücü girdi endekslerine ilişkin verileri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G20 Dönem Başkanı İtalya ve AB'nin ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da Küresel Sağlık Zirvesi düzenlenecek. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü Direktörü (WHO) başta olmak üzere G20 üyesi ve ilgili ülkelerinin liderleri video konferans yöntemiyle katılacak.

(Roma)

2- İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nde ilan ettiği ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi mücadelesinin açılış töreni ile Şahinbey Belediyesi Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katılacak, Olimpik Yüzme Havuzu'nda inceleme yapacak, Gençlik Spor Çalıştayı'na iştirak edecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker arasındaki iş birliği anlaşmasının imza töreni TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başlayacak. Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor ilk gün Polonya'nın Legia Varşova ve İtalya'nın Vicenza Calcio takımlarıyla karşılaşacak.

(Gaziantep/10.30/17.00) (Fotoğraflı)

6- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i konuk edecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

7- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sürecek.

(Budapeşte)

8- Kuzey Makedonya'daki 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar mücadelesi tamamlanacak, grekoromen stilde müsabakalar başlayacak.

(Üsküp)

9- Milli sporcuların da madalya mücadelesi verdiği Hırvatistan'daki Avrupa Karate Şampiyonası'na takım kumite müsabakalarıyla devam edilecek.

(Porec)

ÖZEL HABER

1- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmdeki hedefleri değerlendirdi:

"Bu yıl 30 milyon turist hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunun için de vakaların düşürülmesi son derece önemli. Hedeflere ulaşmak mümkün"

"Salgın tamamen kontrol altına alınarak minimize olursa 2022'den itibaren turizmde büyük yükselişler yaşarız diye umut ediyorum. Turizm, Türkiye'ye döviz girmesi, cari açığın kapatılması açısından son derece stratejik bir sektör"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti "e-Tapu anket"e göre yüzde 80

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

"Artık anketleri tamamen e-devlet kapısı üzerinden yapıyoruz. Bilgiler, özel ekibimiz tarafından değerlendiriliyor."

"Böylesine bir tablo bizi mutlu ediyor ama bunu yeterli görmüyoruz. Bu oranı daha da yukarı çekmek için birçok yeni teknoloji kullanıyoruz"

"Yılda ortalama 10 milyondan fazla işlem yapıyoruz. Nüfusun üçte birinin sürekli tapu kadastro birimleri ile işleri oluyor"

(Zehra Aydın Turapoğlu-Ankara)

3- Aile şirketlerinin yüzde 70'i uzaktan çalışma sistemine uyumlu

Deloitte Türkiye Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli:

"Her ne kadar şirketler kendilerini daha önce karşılaşılmamış bir süreç içinde bulsalar da çeşitli konularda aldıkları tedbirler ve geliştirdikleri çevik çözümler ile iş sürekliliklerini devam ettirmeye çalışıyorlar"

"Normalleşmeye doğru atılacak istikrarlı adımlar için şirketler önlerini net olarak görmek istemekte ve en azından şu an için lineer bir biçimde ilerlemeyen seyir, aile şirketleri için de risk olarak algılanmakta"

"Ofis alanlarını küçültmeyi düşünen şirketler de mevcut. Çalışma şekline gelen bu dönüşümün kalıcı etkileri olacağı aşikar"

(Musab Turan/İstanbul)

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