GÜNDEM / 21 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek fotoğraf sergisine katılacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Antalya/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak, ilk gün oturumunda ABD Başkanı Donald Trump konuşma yapacak.

(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarıyla sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izlenecek.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek.

(Kırklareli/14.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2 - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

3 - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Macaristan'ın Falco Szombathely takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Balıkesir/Szombathely/20.00) (Fotoğraflı)

4 - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta- Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Ziraat Bankası- Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor, Arkas Spor- Sorgun Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/19.00/Ankara/17.30/Bursa/18.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kara yoluyla geçen yıl 90,2 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

"Geçen yıl 5 milyon 961 bin 236 seferle toplam 90 milyon 176 bin 556 yolcu kara yoluyla seyahati tercih etti"

"Tarifelide en çok yolcu sırasıyla İstanbul-Bursa, İstanbul- Tekirdağ, Bursa-İstanbul, İstanbul-Ankara, Tekirdağ-İstanbul güzergahlarında taşındı. Tarifesizde ise sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir en yoğun taşımanın gerçekleştiği iller oldu"

"2019'da Türk taşıtlarınca gerçekleştirilen ihraç seferlerinde en fazla artış yaşanan varış ülkeleri sırasıyla Irak, Suriye, İran, Özbekistan, Gürcistan ve Romanya olarak kayıtlara geçti"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Emeklilerin yeni banka promosyon miktarı şubatta belirlenecek

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında önümüzdeki ay yapılacak

Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Kocaeli'de banttan inen 100 araçtan 89'u ihraç edildi

Kentte kurulu Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun tesislerinde geçen yıl üretilen 569 bin 567 araçtan 510 bin 250'si yurt dışına satıldı.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 40,7 olarak gerçekleşti.

(Şahin Oktay/Kocaeli)

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