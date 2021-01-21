GÜNDEM / 21 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 21 Ocak 2021

21.01.2021 08:59
GÜNDEM / 21 Ocak 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlığını, Ahi Evran-ı Veli Türbesi'ni ve halk çadırını ziyaret edecek.

(Kırşehir/11.30/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.40/13.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Eğitim Programı açılışına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, video konferans yöntemiyle SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, ardından haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- TÜİK, Kasım 2020 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile bu yılın ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüşmeler yapacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'ın almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AB üyesi ülkelerin liderleri Kovid-19 salgını, aşılamalardaki durum ve aşı sertifikası gündemiyle video konferans toplantısı yapacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük-Beşiktaş, MKE Ankaragücü-Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/İstanbul/16.00/Ankara/Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Göztepe Futbol Takımı, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başlayacak.

(İzmir/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 ve 16. haftalardan ertelenen 2 maç yapılacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(Saint Petersburg/20.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarının 2'nci serisi sürüyor. İspanya'da A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'dan Dinamo Kursk'la, Çekya'daki B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya'dan Arka Gdynia'yla, Fransa'daki D Grubu'nda Galatasaray, ev sahibi Bourges Basket'le karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/18.30/Prag/18.00/Bourges/22.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda çeşitli merkezlerdeki ilk seri maçları sürüyor. Macaristan'daki A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, bu ülkeden KSC Szekszard'la, Türkiye'de maçları oynanan B Grubu'nda OGM Ormanspor, İsrail'den Ramla'yla, Çekya'daki D Grubu'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, Polonya'dan InvestInTheWest ENEA ile karşılaşacak.

(Gyor/22.30/Ankara/17.00/Brno/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Temizlik kağıtları pazarı 2020'de yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Alp Günvaran:

"2020 senesinde temizlik kağıtları pazarı yüzde 12,4 büyüyerek yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu kategoride pazar payımızı 1,2 puan artırarak yılı yüzde 25'in üzerinde pazar payı ile kapattık. Yaklaşık 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan ıslak mendil kategorisi, geçen yıla göre yüzde 22,4 büyüdü. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 1,9 puanlık pazar payı artışı kaydettik"

"Limonlu kolonya pazarı yüzde 379 büyüme gösterirken, Selin kolonya markamız ile artan talebe yanıt vermek üzere önemli üretim artışları sağladık. Bebek deterjanı kategorisinde de bir önceki yıla göre pazar payımızı 3,7 puan artırdık"

(Musab Turan/İstanbul)

2- "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan 3 bin 63 tesis, Kovid-19'a karşı mücadelesini tescilledi

Türk turizm sektörü, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020'de sezonu kayıpla açsa da, "Güvenli Turizm Sertifikası" ile "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"taki varlığını güçlendirdi

"Güvenli ve sağlıklı tatil" taleplerini dikkate alan sektör temsilcileri, 2020'deki yol haritasını da bu doğrultuda şekillendirdi

Tesisler, belge alabilmek için misafirin otele girişinden acil durum ve izolasyona kadar farklı başlıklarda 132 kriteri yerine getirdi

Otellerde, Kovid-19'la mücadele amacıyla, masaların ve şezlongların arası sosyal mesafeye göre düzenlendi, misafirlere, ortak kullanım gerektiren açık büfelerde, çay, kahve makineleri ve su sebilleri önünde görevliler tarafından hizmet verilmeye başlandı

Tesislere girişte, misafirlerin ve çalışanların vücut ısısı ölçümü termal sensörlü ateş ölçerlerle yapıldı ve tüm veriler kayıt altına alındı

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- Depremden 24 saat sonra enkaz altından çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan depremde enkaz altından 24 saat sonra yaralı halde çıkarılan 3,5 yaşındaki Yüsra ile 28,5 saat sonra kurtarılan annesi Ayşe Yıldız, devletin kendilerine sağladığı sıcak yuvada yaşamlarını sürdürüyor

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden, ayak ve bacaklarında ezilmeler nedeniyle kızı ile çok sayıda ameliyat geçiren Ayşe Yıldız, yaşadıkları acının izini hem yüreklerinde hem de bedenlerinde taşıyor

Anne Yıldız:

"Enkaz altında eşimle oğlum vefat etti. Kızım için acılarıma dayanıyor, sabrediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Bu sıcak yuvamızda kızımla birbirimize tutunarak, yaşamaya çalışıyoruz"

(İsmail Şen/Elazığ)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, Avrupa Birliği, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 21 Ocak 2021 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar Korona nedeniyle kilosu 10 bin liraya satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, 2020'de 7 milyar dolar zarar etti Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı         
08:41
Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri         
08:10
Sadakatsiz'in bölüm sonu izleyicileri ekrana kilitledi! Bir kişi Asya'nın gözünün önünde inşattan düştü Sadakatsiz'in bölüm sonu izleyicileri ekrana kilitledi! Bir kişi Asya'nın gözünün önünde inşattan düştü         
07:52
Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek         
06:03
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Fatih Terim'den Arda Turan için hocalık sinyali: G.Saray'ın geleceğinde yeri olacaktır Fatih Terim'den Arda Turan için hocalık sinyali: G.Saray'ın geleceğinde yeri olacaktır         
22:39
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi         
22:13
Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü         
19:52
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 09:59:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 21 Ocak 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei