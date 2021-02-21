GÜNDEM / 21 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 21 Şubat 2021

21.02.2021 09:01
GÜNDEM / 21 Şubat 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AFAD il Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'na katılacak

(İzmir/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 26. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor, Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.00/Gaziantep/Sivas/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 22. haftası Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda 22. hafta maçları yapılacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol ve Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/14.00/Elazığ/15.15) (Fotoğraflı)

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasında Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor, Haliliye Belediyespor-Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto, Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Solhanspor-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Altekma maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/Şanlıurfa/14.00/Afyonkarahisar/Ankara/Bingöl/16.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

6- Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Fransa'nın Nantes Atlantique takımını konuk edecek.

(Kastamonu/18.00)

7- Yalıkavakspor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını konuk edecek.

(Bodrum/16.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası 3 maçla tamamlanacak.

9- 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu yapılacak.

(Trabzon/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Bakan Pekcan, 2020 e-ihale satış sonuçlarını açıkladı:

"2020'de e-ihale sistemimiz aracılığıyla 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldı"

"Tasfiyelik araç ve eşya satışlarından elde edilen hasılat önceki yıla göre yüzde 19 artarak 442 milyon liraya çıktı"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Almanya'da Türk gençleri dokunmatik ekranlarda koronavirüsü "yok eden" cihaz geliştirdi

Dn 'A Disinfection adlı cihazın geliştiricilerinden Cihan Atsız:

"Cihazın üretilmesi konusunda Türkiye başta olmak üzere yatırımcılarla veya şirketlerle beraber çalışmak istiyoruz. Bu ürünü markalaştırıp bütün ülkelere ihracat yapmak istiyoruz"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

3- GRAFİKLİ - KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi: Kartalkaya

Bolu'daki Kartalkaya'yı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, merkezdeki 25 pistte kayak ve snowboard yapıyor

Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan merkezde bulunan 2 bin yatak kapasiteli beş otel, ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor

Merkezde 5 bölgede 75 ağaçta bulunan "acil çağrı butonu" sayesinde pistlerde sis ve yoğun kar yağışı nedeniyle kaybolan tatilcilere JAK timlerince kar motorlarıyla ulaşılabiliyor

(Mehmet Emin Gürbüz/Bolu)

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Mustafa Şentop, Emin Saraç, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 21 Şubat 2021 - Son Dakika


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