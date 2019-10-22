GÜNDEM / 22 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak.

Erdoğan ve Putin, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Green Park Otel'de 3. Uluslararası Sendikalar Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/09.45/12.45/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Grand Ankara Otel'de KADİGER tarafından düzenlenecek "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi, Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak basın açıklaması yapacak, Aksu Çayı Millet Bahçesi Projesi ve kentsel dönüşüm alanlarında inceleme gerçekleştirecek.

(Kahramanmaraş/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkları arasında MEB merkez binada düzenlenecek "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Green Park Otel'de 3. Uluslararası Sendikalar Konferansı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TBMM'den

Genel Kurulda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.15)?? (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show"un açılış törenine katılacak, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın deneme üretiminde incelemelerde bulunacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının ekim ayı meclis toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/09.30-19.00)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, ağustos ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.?

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 5 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek.?

(Ankara)?

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gürcistan'da düzenlenecek "Tiflis İpekyolu Forumu"na katılacak ve gerçekleştirilecek panelde konuşma yapacak.

(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlatılan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi"nin kapanış programına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünyanın farklı coğrafyalarından küresel fikir liderlerini, akademisyenleri bir araya getiren ve "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında konuların ele alınacağı TRT World Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ davaları

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor.

(İstanbul/09.00)

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

5- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediyor.

(İstanbul/09.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

- A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. ?

(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Çekya ekibi ERA Nymburk ile deplasmanda karşılaşacak, D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı konuk edecek.

(Prag/19.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)?

3- Voleybolda çarşamba günü oynanacak Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası müsabakası öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe HDI Sigorta takım kaptanı Ulaş Kıyak ve başantrenörü Mariusz Sordyl ile Galatasaray HDI Sigorta takım kaptanı Selçuk Keskin ve başantrenörü Nedim Özbey'in katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek. ?

(Ankara/15.00) ?(Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Depremden sonra yeni bir Van inşa edildi

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 8 yıllık sürede yapılan yatırımlarla adeta yeni bir şehir kuruldu

Depremlerle büyük yıkımın yaşandığı kentte, 25 bin 170 konut depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır inşa edildi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

"Çok kısa sürede depremin tüm izleri silindi. Türkiye'de yaşayan herkes Van'ın acısına ortak oldu"

YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk:

"Van depreminden sonra deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa edilmeye başlandı. Ciddi anlamda bunun üzerinde duruluyor, kontroller daha dikkatli yapılıyor"

(Mesut Varol/Van)

2- Halıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek

Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67'sini karşılayan Türk halıcılar, toplam halı ihracatında birinci sırada olan Çin'i geçmek için ihracatı artırmayı hedefliyor

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan:

"Son 12 aya baktığımızda bizde 2,3 milyar dolarlık bir ihracat varken, Çin'de 2,9 milyar dolarlık bir hacim var. Bizim hedefimiz tüm kategorilerde, el halısında, taftingde, makine halısında onları geçmek"

"İhracatımızı yüzde 20 artırmamız gerekiyor. Daha gitmediğimiz, emek vermediğimiz ülkeler var. O pazarlara gidersek bu rakamlara kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyorum"

(Zuhal Kocalar/Gaziantep)

3- Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell:

"TCMB, politika faizini oranını 200-250 baz puan düşürerek yüzde 14,50-14,00 seviyelerine çekebilir"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey:

"TCMB, politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14,50'ye çekebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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