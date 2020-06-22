GÜNDEM / 22 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 22 Haziran 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışını gerçekleştirecek.

GÜNDEM / 22 Haziran 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avusturya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "silahsızlanma" konulu görüşme gerçekleştirecek.

(Viyana)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenecek "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı kamu görevlilerini 7 Şubat 2012'de ifadeye c¸agˆırma ve yakalama kararı c¸ıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin 14'ü tutuklu 34 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek.

(İstanbul/10.00)

3- Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları takip ediliyor.

(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 29. haftanın son maçında Adana Demirspor, Osmanlıspor'u konuk edecek.

(Adana/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABERLER

1- Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi devreye girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"SMS/JRT altyapısı ülke geneline kısa sürede acil durum SMS'i gönderebilecek seviyeye çıktı ve tüm bunlarla birlikte hücresel yayın teknolojisini de içine alan Ulusal Mobil Uyarı Sistemi (UYARSİS) çalışmalarını başlattık. Yapacağımız son bir düzenlemeyle devreye alacağız"

"Salgın sertifikasını alan havalimanlarımızı ve yaptığımız çalışmaları, salgından etkilenen diğer ülkelerle de paylaşarak havalimanlarımızda ve uçaklarımızda Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını belgeliyoruz"

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

2- Rusya'ya mandarin ihracatı 5 ayda yüzde 50 arttı

Türkiye'den bu yıl ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonu'na 83 bin 119 ton mandarin ihraç edilerek 50 milyon 790 bin 424 dolar gelir sağlandı

Yılın ilk 5 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 38, değer bazında yüzde 50 arttı

(Meltem Yılmaz/Trabzon)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 22 Haziran 2020 - Son Dakika

Son Dakika

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki         
14:41
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi         
14:39
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın         
14:31
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı         
14:28
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı         
14:21
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil         
14:15
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı         
14:12
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı         
13:41
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı         
13:28
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu         
13:26
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı         
13:26
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı         
13:13
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek         
13:12
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı         
12:59
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak         
12:47
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı         
12:42
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var         
12:38
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı         
12:29
Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı         
12:28
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti         
12:19
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te         
12:16
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek         
12:09
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı         
12:03
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı         
12:01
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi         
12:01
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı         
11:55
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz         
11:46
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı         
11:45
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti         
11:37
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 15:04:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 22 Haziran 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei