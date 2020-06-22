GÜNDEM / 22 Haziran 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avusturya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "silahsızlanma" konulu görüşme gerçekleştirecek.

(Viyana)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenecek "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı kamu görevlilerini 7 Şubat 2012'de ifadeye c¸agˆırma ve yakalama kararı c¸ıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin 14'ü tutuklu 34 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek.

(İstanbul/10.00)

3- Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları takip ediliyor.

(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 29. haftanın son maçında Adana Demirspor, Osmanlıspor'u konuk edecek.

(Adana/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABERLER

1- Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi devreye girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"SMS/JRT altyapısı ülke geneline kısa sürede acil durum SMS'i gönderebilecek seviyeye çıktı ve tüm bunlarla birlikte hücresel yayın teknolojisini de içine alan Ulusal Mobil Uyarı Sistemi (UYARSİS) çalışmalarını başlattık. Yapacağımız son bir düzenlemeyle devreye alacağız"

"Salgın sertifikasını alan havalimanlarımızı ve yaptığımız çalışmaları, salgından etkilenen diğer ülkelerle de paylaşarak havalimanlarımızda ve uçaklarımızda Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını belgeliyoruz"

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

2- Rusya'ya mandarin ihracatı 5 ayda yüzde 50 arttı

Türkiye'den bu yıl ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonu'na 83 bin 119 ton mandarin ihraç edilerek 50 milyon 790 bin 424 dolar gelir sağlandı

Yılın ilk 5 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 38, değer bazında yüzde 50 arttı

(Meltem Yılmaz/Trabzon)

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