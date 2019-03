Gündem / 22 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tarabya Otel'de İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak, Konya ve Amasya'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(İstanbul/10.30/Konya/14.00/Amasya/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Kartal Hukuk Sempozyumu"na, Tekirdağ Çerkezköy'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantıya, Esnaf ve Sanatkarlar Odasında akşam yemeğine katılacak.



(İstanbul/10.00/Tekirdağ/18.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşacak, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Olağan Kongresi'ne katılacak, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.



(Ordu/10.00/Giresun/14.00/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziray test sürüşüne katılacak, STK temsilcileri ile bir araya gelecek, bazı mahalle ziyaretlerinde bulunacak.



(Gaziantep/11.00-22.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurs öğrencileri ve usta öğreticiler ile bir araya gelecek, sergi gezecek, ziyaretlerde bulunacak, Samsun İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Programı'na iştirak edecek; engelliler, şehit aileleri ve gaziler ile akşam yemeğinde buluşacak.



(Samsun/10.00-20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül, Ayaş ve Yenimahalle ile Nevşehir'de vatandaşlara hitap edecek.



(Ankara/11.00/13.30/16.30/Nevşehir/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Ticaret Odasında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile görüşecek, İstanbul'da Güven Hastanesi Down Sendromlular Sertifika Töreni'ne katılacak.



(Muğla/10.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Mustafa Mutlu Kütüphanesi açılışına katılacak, önceki dönem teşkilat mensuplarıyla toplantıda bir araya gelecek.



(İstanbul/18.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova Valiliğini, AK Parti il başkanlığını, Taşköprü sanayi sitesini ziyaret edecek, Cumhur İttifakı'nın Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ile esnaf ziyareti yapacak, Şebinkarahisarlılarla buluşacak.



(Yalova/10.30/11.00/12.00/İstanbul/16.30/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsasında toplantıya katılacak, Gölmarmara Belediyesini ve bazı mahalleleri ziyaret edecek.



(Manisa/11.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafla bir araya gelecek, istişare toplantısına katılacak.



(Bursa/14.30/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırı, Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirilecek.



Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul/09.00/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.



(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.



(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



GÜNCEL



1- Antalya Anfaş Expo Center'da bu yıl 4-7 Nisan'da "Spor Turizmi" temasıyla 3'üncüsü gerçekleştirilecek HESTOUREX 2019-Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'na ilişkin basın toplantısı The Green Park Otel'de yapılacak.



(Ankara/10.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- FETÖ davaları



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında "Spor, Kültür-Turizm, Çevre, Afet ve Acil Durum, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler" başlıklarında uygulanacak stratejileri açıklamak ve yürütülen çalışmaları paylaşmak üzere Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde düzenlenecek Gençlik Buluşması'na katılacak.



(İstanbul/10.30/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk haftaya A, B ve H gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek.



H Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.



(İşkodra/22.45) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.



(Kaunas/21.00)



4- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final etabı İzmir'de başlayacak. Organizasyonun ilk gününde çeyrek final maçlarında Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Beşiktaş, Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek.



(İzmir/12.00/15.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- THY, benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır



Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu THY'nin İstanbul Havalimanı'na taşınması, 5 Nisan saat 03.00'te başlayacak ve tam 45 saat sürecek



Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonunun sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak



THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'a, taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşu ise Ankara'ya yapılacak



Taşınma sürecinde 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte, 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek



İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak



(İstanbul/Uğur Aslanhan)



2- Devlet Arşivleri için 2019 yeniden yapılanma yılı olacak



Türkiye'nin tarihine ışık tutan milyonlarca belgenin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, araştırmaları kolaylaştırmak, arşive alınmamış belgelerin temini ve belgelerin korunmasının sürdürülebilirliğine ilişkin planlamalarını 2019'de tamamlayarak, gelecek çeyrek asrın yol haritasını oluşturacak



Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal:



"2019 yılı Türkiye'nin belki de bundan sonra en azından 20-30 yıllık arşivciliğinin temel esaslarının ortaya konulacağı bir yıl olarak geçecek"



"Artık internet ortamında 43 milyon belgenin dijital görüntüsünü sunuyoruz. Yani evinizden, iş yerinizden, fakültenizden, nereden olursa olsun, bilgisayar ortamında bu belgelere erişim imkanına sahipsiniz"



(Melike Kınacı/Konya)



3- "Geleneksel tıp" lisansüstü eğitim müfredatına girdi



Sülük, hacamat, hipnoz, ozon terapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, Türkiye'de ilk defa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde hem yüksek lisans hem de doktora programı müfredatına alındı



Hekim, eczacı, veteriner, biyolog, ziraatçı ve farmakognozi uzmanlarının lisansüstü eğitimlerinde, üniversitede yeni açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinde bu alanlarda ileri araştırmalar yürütülecek



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan:



"Yurt dışında geleneksel tıp uygulamaları alanında pek çok tıbbi araştırma yürütülüyor. Bu alanı tıp eğitimine alarak Türkiye'de öncü bir çalışmayı başlatmış olduk"



(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)



***



