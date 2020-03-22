GÜNDEM / 22 Mart 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 22 Mart 2020

20 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

GÜNDEM / 22 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından "uzaktan eğitim" yarın başlıyor

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23- 27 Mart'ta TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek

Ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- Bakan Pakdemirli: "Bu sene 260 bin ton hamsi yakalandı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Bu sene (2019-2020 av sezonu) 260 bin ton hamsi yakalandı. Geçen senenin tam 3 katı. Bu sene de balıkçılarımız açısından son derece bereketli geçiyor"

"(Su ürünleri ihracatında) Vitesi büyüttük. 1 milyar dolar olan hedefimizi şimdi 2 milyar dolara çıkardık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

3- "Türkiye evde kalsın" diye hizmetler internet üzerinden veriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Kovid-19'un yayılmasının yavaşlatılması için bakanlığıma bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ile kuruluşlarca internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verilen hizmetler artırıldı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:02 Kaynak: AA

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