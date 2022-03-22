GÜNDEM / 22 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Rutte onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.45/18.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nijer- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam Eliz Hotel'de "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı'nda yer alacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Gaziantep/10.30-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediyesince 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenecek "Su ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde düzenlenecek "ÜniAK Gençlik Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

MHP'nin Meclis grup toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryol-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Bolu/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak konuşma yapacak.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım Kırgızistan'da temaslarda bulunacak. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşecek. Kırgız Aksakal Medetbek Şerimkulov ile bir araya gelecek ve büyükelçilik konutunda Ahıska Türklerini kabul edecek.

(Bişkek)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya gelecek.

(Sofya)

4- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Finali'nin rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Stuttgart/21.00)

2- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası Finali'nin rövanşında Halkbank, deplasmanda Fransa'nın Narbonne Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Narbonne/21.30)

3- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off yarı finalinde 24 Mart'ta deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Portekiz'de hazırlıklarını sürdürecek.

(Porto) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi başlayacak ve Nesibe Aydın- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport- Galatasaray maçları yapılacak.

(Mersin/16.30/19.30) (Fotoğraflı)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasman mücadelelerinde TOFAŞ, İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla, Darüşşafaka da İtalya'nın Nutribullet Treviso takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Manresa/Treviso/22.30)

8- Galatasaray'da Nef Stadı'nın çatısına inşa edilen güneş enerji santralini devreye alma ve Guinness rekor takdim töreni düzenlenecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)

9- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası için Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Serbest Stil Erkek A Milli Takımı, gazetecilerle bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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