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GÜNDEM / 22 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 22 Ocak 2022

22.01.2022 08:57
GÜNDEM / 22 Ocak 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliğinin düzenleyeceği 2022 Kudüs Yılı Açılış Programı'na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliğinin düzenleyeceği 2022 Kudüs Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomistler ve piyasa katılımcılarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta başlayacak; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe, Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir-Göztepe maçları yapılacak.

(Malatya/13.30/Sivas/Adana/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasına Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor, Manisa FK-Gençlerbirliği, Altınordu-İstanbulspor ve MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Manisa/13.30/İzmir/16.00/Ankara/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 21. hafta Beyaz ve Kırmızı Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak; TFF 3. Lig 1. Grup'ta 19'uncu, 2. Grup'ta 21. hafta tek maçla başlayacak.

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. turu rövanşında Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda karşılaşacak.

(Lefkoşa/21.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta mücadelesi başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Semt77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Nef-Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.

(Afyon/13.00/Denizli/15.30/İstanbul/20.15)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta başlayacak; Beşiktaş HDI Sigorta-UMF Yapı İzmit Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor, Çankaya Üniversitesi-Galatasaray ve Bellona Kayseri Basketbol-Antalya 07 Basketbol maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/13.30/Ankara/14.00/Kayseri/16.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasına Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT mücadelesiyle; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasına Arkas Spor-Bingöl Solhanspor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Halkbank-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Sorgun Belediyespor-Altekma maçlarıyla devam edilecek.

(Aydın/15.00/İzmir/14.00/İstanbul/Ankara/15.00/Yozgat/16.00)

8- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası grup müsabakaları başlayacak; A, B ve D Gruplarında ikişer karşılaşma yapılacak.

(Mardin/Sivas/Yozgat)

9- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde ana tablo 3. tur maçları tamamlanacak.

(Melbourne)

***

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Numan Kurtulmuş, AK Parti, Nisan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 22 Ocak 2022 - Son Dakika


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