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GÜNDEM / 22 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 22 Şubat 2022

22.02.2022 08:57
GÜNDEM / 22 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine iştirak edecek.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Senegal Stadı'nın açılışı için ülkede bulunan devlet başkanları onuruna vereceği öğle yemeği ile stadın açılış törenine katılacak.

(Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, "İklim Şurası"nın ikinci gün programı kapsamında, Türkiye-AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ile görüşecek, "Müzik ve İklim" temalı dinleti ve sunum ile "İlk Kim Değişiyor" paneline katılacak.

(Konya/14.30/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Dernekleri Yöneticileriyle Buluşma Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FIA Elektrikli Otomobil Dünya Kupası Basın Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, şubat ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri ile Aralık 2021 dönemi iş gücü girdi endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasına ilişkin kararnameler imzalamasının ardından uluslararası tepkiler izleniyor.

(Kiev/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçı yapılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçlarına Chelsea- Lille, Villarreal- Juventus karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Londra/Villarreal/23.00) (Fotoğraflı)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 22 Şubat 2022 - Son Dakika


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