GÜNDEM / 22 Temmuz 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katılacak.

Bakan Varank, İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine de iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Ekvator Ginesi'nde temaslarına devam edecek, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin açılışına katılacak.

(Malabo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşılaşacak.

(Bursa/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Belediye Derincespor- Karşıyaka, Turgutluspor- Esenler Erokspor maçları yapılacak.

(Antalya/20.00/22.00)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 riskini azaltmak için Kurban Bayramı'nda "ziyaretten kaçınılması" uyarısı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

"Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçınılmalı, online sistemlerden görüşülmesi tercih edilmeli"

"Misafirliğe gidilmeden önce telefon açılmalı ve ona göre ziyaret planlanmalı. Ziyaretler kısa olmalı, ziyaret edilen evde 10-15 dakika kalınmalı, mesafe ve diğer kurallara uyulmalı"

"Ev müsaitse bahçe gibi açık alanlarda ya da balkonda olunmalı. İçeri girildiğinde eller yıkanmalı ya da dezenfekte edilmeli. Her misafir sonrası camları açarak 15 dakika ortamın havalanması sağlanmalı ve yeni misafir bu süreden sonra kabul edilmeli"

"Şu an bayram için Türkiye genelinde bir kısıtlama düşünülmüyor"

"Kurban yerlerindeki en büyük risk, kesim için beklenen sıra. Kurban almaya gidildiğinde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak ve el sıkma pazarlığı yapmayarak dolaşıldığında risk daha azalıyor. Burada da olabildiğince az zaman geçirilmeli, hızlı karar verilmeli"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Yabancı ekonomistler Merkez Bankasından değişiklik beklemiyor

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys:

" TCMB, para politikasındaki parametrelerde değişikliğe gitmeyecek"

"Genişlemeci para politikasına ara vermek, TCMB'nin enflasyonu son aylarda hangi faktörlerin etkilediği ve bu etkilerin uzun veya kısa süreli mi olacağı konularını değerlendirmesine olanak sağlayacak"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell:

"TCMB politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakacak"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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