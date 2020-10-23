GÜNDEM / 23 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 23 Ekim 2020

23.10.2020 08:59
GÜNDEM / 23 Ekim 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin törenine iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenecek Afet ve Acil Durum Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek.

(Giresun/11.15/13.00/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

Bursa Şehir Hastanesine ziyarette bulunacak Koca, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova'yı içeren il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Bursa/11.30-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Toplu Açılış Töreni ile Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Erzurum/11.00/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lagün Kuş Gözlemevi'nin açılış törenine ve kivi hasat programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Yalova/10.15-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TÜSİAD tarafından düzenlenen "Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması" konulu webinara katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Demiryolu Zirvesi'nin kapanış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı katı yakıtlar istatistiklerini, 2020 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini ve 2019 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması'nın sonuçlarını paylaşacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar, devir teslim töreniyle yeni görevine başlayacak. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu videokonferans yoluyla yapılacak.

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Patnos Camisi açılışına katılacak, cuma namazı ve hutbe irad edecek.

(Ağrı/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, Kasımpaşa-Göztepe maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Kosova'yı konuk edecek.

(Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/19.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasının ilk maçında Köyceğiz Belediyespor ile Göztepe karşılaşacak.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

6- Judoda, milli sporcuların da katılacağı Budapeşte Grand Slam, Macaristan'da başlayacak.

(Budapeşte/16.00-21.00)

ÖZEL HABER

1- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz"

Kovid-19'la mücadele ederken hastalığa yakalanan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, tedavisinin ardından yeniden görevinin başına döndü

Aktürk: "Tedavi sürecimde yoğun bakımdaki hastalar aklıma geldi. 'Ben de öyle olacak mıyım' diye ister istemez tedirgin oluyorsunuz. Her ne kadar bende nefes darlığı olmasa da yoğun bakımdaki hastalar gibi korkum oldu"

"Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz"

(Volkan Kaşik/Malatya)

2- Türk hekimleri yurt dışında da dertlere derman oluyor

Fedakarca ve özveriyle görev yapan Türk hekimleri, yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında gerçekleştirdikleri operasyonlarla da adından söz ettiriyor

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen:

"(Kovid-19 salgını) Çok ileri teknolojiye sahip devletlerin bile uğraşamadıklarını görünce biz burada gerçekten vatandaşımızın sağlığını koruyarak yolumuza devam ettik. Sağlık çalışanları gerçekten çok büyük fedakarlık yaptılar, yoruldular ama bunun karşılığını vatandaşlarımızı koruyarak alıyoruz"

"Gittiğimiz ülkelerde sadece hasta tedavi etmiyoruz, buradaki yenilikleri oradaki sağlıkçılara anlatıyoruz. Hedefimiz sadece ameliyat yapmak değil, oradaki insanlara bizim bilgilerimizi de aktarmak"

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

3- Narenciye ihracatında "aslan payı" Rusya'nın

Türkiye'den yılın 9 ayında en fazla narenciye ihracatı, yaklaşık 124 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz:

"(Ocak-eylül) Bu dönemde Rusya'ya 207 bin ton narenciye gönderilirken, karşılığında 124 milyon döviz girdisi sağlandı"

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin:

"Rusya narenciye ihracatında dünya pazarındaki vazgeçilmezimiz. İkili ilişkilerimizin iyi olması ticaretimize de olumlu yansıyor"

(Serkan Avcı/Mersin)

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Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 23 Ekim 2020 - Son Dakika

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