GÜNDEM / 23 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 23 Eylül 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

GÜNDEM / 23 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da yapılacak İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtımını Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek törenle yapacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/ 10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul görüşmeleri takip ediliyor.

(New York)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Spor Haftası kapsamında Anıttepe Spor Kompleksi'nde düzenlenecek "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split ile perşembe günü yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Rio Ave ile yapacakları maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maç haftası, 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

5- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi, tek maçla başlayacak.

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları, Sistem9 Yeşilyurt-Çan Gençlik Kalespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/19.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta mücadelesi Arhavi Voleybol- İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankkart- Haliliye Belediyespor, Altekma- Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Artvin/13.00/Ankara/İzmir/15.00/Afyonkarahisar/Yozgat/16.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

8- Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "yol yarışı" etabıyla sona erecek.

(Sakarya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Teknofest'te heyecan fırtınası başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Yarın başlayacak festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Türkiye'nin farklı noktalarında bu heyecana şahit olduk"

"Bu sene karşılaşılan kısıtlara rağmen, festival coşkusunu tüm Türkiye'ye yaşatmayı arzu ediyoruz. Festivalin sosyal medya hesaplarından yaptığımız canlı yayınlarla yarışmacıların heyecanını milyonlara ulaştırıyoruz"

"Farkındalığı artırmak adına, milli ve özgün teknolojik ürünlerin gelişme safhalarının toplumla paylaşılmasını, gençlerin çok erken yaşlarda teknoloji geliştirme odaklı projelere aktif katılım göstermelerini ve toplumun bu sürecin öznesi olmasını çok önemsiyoruz. İşte Teknofest bu anlayışla hayata geçirilmiş bir organizasyon"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- "Turizmin başkenti" Antalya, bir ayda yarım milyondan fazla Rus misafiri ağırladı

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, ziyaretçilerine sağladığı "güvenli tatil" imkanlarıyla, Ruslar için yine tatilin vazgeçilmez adresi oldu

Antalya, 10 Ağustos-13 Eylül döneminde 556 bin 82 Rus misafiri konuk etti

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Eylülü de iyi geçiriyoruz, ekim ve kasımın da iyi olacağını dünüşüyorum. Sezonun uzayacağı kesin görünüyor"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay:

"Rusya geçen sene de bir numaraydı, bu yıl da birinciliği elden bırakmayacak"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- İkinci el online oto pazarında satışlar 1,5 milyona yaklaştı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, yılın 8 ayında geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyon 402 bin 604 adetlik satış yapıldı

Ağustosta, 2. el online pazarda araç fiyatları önceki aya göre yüzde 4,2 arttı

Ocak-ağustos döneminde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

***

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Anadolu Ajansı, Fatih Dönmez, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 23 Eylül 2020 - Son Dakika

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