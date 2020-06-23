GÜNDEM / 23 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 23 Haziran 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi görüşülecek.

6 Nisan 1920

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YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

2- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile "Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Basuki Hadimuljono'nun katılımıyla düzenlenecek "Türkiye-Endonezya Müteahhitlik Sektörü Sanal İş Forumu"na katılacak.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bursa'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekibin 1-0 önde bulunduğu 34. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından tatil edilen karşılaşmaya Giresun Atatürk Stadı'nda kaldığı yerden devam edilecek.

(Giresun/17.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "İstihdam Kalkanı" genç istihdamını kolaylaştıracak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"İstihdam Kalkanı'nda gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız"

"Ülkemiz, dünyayla kıyasladığında kısmi çalışmada çok geride. Hollanda'da iş gücünün yarısı kısmi çalışmada. İsveç'te iş gücündeki her dört kişiden birisi kısmi çalışmada. Bizde ise oran yüzde 9,9 seviyesinde. AB ortalaması yüzde 18'lerde"

(Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Restoranlardan Güvenli Turizm Belgesi'ne yoğun ilgi

TURYİD Başkanı Kaya Demirer:

"Üyelerimizin Güvenli Turizm Belgesi'ne talebi arttı. Sertifikayı alan ve almak isteyen işletme sayısı yüksek"

"Müşteriler her zaman içlerinin rahat olacağı yeri tercih eder. Sertifikalı işletmeler sertifikası olmayanlardan ayrılacak. (Sertifikalı) Restoranlar daha çabuk kabul görecek"

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl:

"Bu belgenin alınmasını çok önemsiyoruz ve öneriyoruz. Sonuçta, müşterinin gideceği restoranda veya kafede sağlık ve hijyen kurallarına uyulduğunu bilmesi onu rahatlatacaktır"

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı:

"Restoranlardan sertifika için gelen talep çok fazla. Şu ana kadar başvuran restoran sayısı 2 bini buldu"

(Uğur Aslanhan/Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- TKBB Danışma Kurulu Üyesi Hazıroğlu: "İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı"

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla İstanbul'u dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirme hedefi, son derece önemli ve yerinde bir düşünce. İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı"

"İslam iktisadı, insanı ve ahlakı temel alıp oluşturduğu yeni zihinle, insanı azgınlaştıran, saptıran, acizleştiren kapitalizme karşı insanlığın tek umudu durumunda"

"Katılım bankalarının konvansiyonel bankalardan her şeyden önce bir zihniyet farkı var. Katılım bankalarının özgün olmasını sağlayan ise bu zihinsel yaklaşımın oluşturduğu genel ilkeler ve pratikler"

(Ergin Garip/İstanbul)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:59 Kaynak: AA

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